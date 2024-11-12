Праздник приближается: 3 небанальных фильма, которые подарят рождественское настроение

До рождественских праздников осталось чуть больше месяца. Для многих это уже время украшать дома и понемногу готовиться к самому атмосферному периоду в году. А помочь окунуться в настроение праздника помогут соответствующие ленты.

24 Канал расскажет о нескольких праздничных фильмов, которые подарят рождественскую атмосферу в пасмурные дни. Это небанальные ленты, которые могут поразить и растопить лед в душе не менее, чем классический "Гринч" или "Гарри Поттер".

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"Это замечательная жизнь"

Год: 1946

Рейтинг IMDb: 8.6

Фильм рассказывает о жителе маленького городка Джорджа Бейли, который отказался от своих мечтаний предательства заботы о других. И поэтому на пороге Рождества он оказался на пороге самоубийства. Благодаря молитвам Джорджа и его семьи к нему на помощь приходит ангел-хранитель.

Это универсальный рождественский фильм, который можно ежегодно просматривать вместе с другими классическими лентами. Он убедительный и трогательный.

"Это замечательная жизнь": смотрите трейлер онлайн

"Крепкий орешек"

Год: 1988

Рейтинг IMDb: 8.2

События популярного фильма разворачиваются в канун Рождества. Офицер полиции Нью-Йорка Джон Макклейн прилетает в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с женой-юристом Холли. Пока он готовится к рождественской вечеринке, его жену и работников корпорации "Накатоми" берут в заложники. Теперь Джону придется спасти Рождество.

"Крепкий орешек" вызвал дискуссии о том, что можно называть рождественским фильмом. Оказалось, что даже триллер и экшн может создать праздничное настроение.

"Крепкий орешек": смотрите трейлер онлайн

"Плохой Санта"

Год: 2003

Рейтинг IMDb: 7.0

Фильм рассказывает о Вилли – пьянице, неудачнике и преступнике. Много лет он с товарищем грабит торговые центры. Впереди их ждет "последнее дело", после которого друзья планируют разбежаться. Они устраиваются в очередной ТЦ – Вилли становится Санта Клаусом, а Маркус – эльфом. Но все может измениться, когда Вилли встречает мальчика Термана, который захочет подружиться с Сантой.

Лента далека от магии рождественского веселья и рассказывает правду о Рождестве многих людей, касаясь табуированных тем. И одновременно она раскрывает важность человечности в самых сложных ситуациях.

"Плохой Санта": смотрите трейлер онлайн

Готовьтесь к Рождеству с любимыми фильмами. Желаем хорошего просмотра!