Ленты, которые дарят настроение: самые любимые рождественские фильмы топовых украинских звезд

Рождество и Новый год обычно не проходят без мандаринов, оливье и телевизора, по которому транслируют любимое кино зимних праздников. Звезды театра, кино и телепроектов ICTV2 – не исключение.

Владимир Гладкий, Юрий Вихованец Андрей Исаенко, Анастасия Карпенко и Юлия Зорий рассказали для 24 Канала о своих любимых рождественских и новогодних лентах, от которых ваш праздник точно станет волшебным.

Владимир Гладкий

Звезда сериалов "АТП "Перевозчики"" и "Участковый с ДВРЗ" Владимир Гладкий в жизни и сам – человек-праздник! И на праздники актер смотрит классику комедийного жанра еще с самого детства.

Обычно, как и все, с детства смотрел "Один дома", но в последнее время уже не просматриваю. Тогда же было только два канала, на которых этот фильм часто крутили. А вообще, на Рождество я люблю смотреть "День сурка". Мультфильм "Клаус" сейчас очень классный. Это такие фильмы или мультфильмы, которые дают энергию Рождества и Нового года,

– говорит Владимир.

Также Владимир рекомендует для просмотра фильм "Семьянин" с Николасом Кейджем, отмечая, что недавно пересмотрел ленту и она ему понравилась.

"Семьянин": смотрите онлайн трейлер фильма

Кроме того, он рассказал, что видел фильмы "Стражи Рождества" и "Поезд в 31 декабря" – украинского производства. По его словам, эти ленты качественно сделаны, прекрасно передают праздничную атмосферу и несут добро, а после просмотра появляется вера в светлое.

Юлия Зорий

Юлия Зорий предлагает нам посмотреть один из лучших мультфильмов к Рождеству – "Клаус":

"Это прекрасная психологическая практика, чтобы провести внутреннюю ревизию. Главный герой говорит: "Один добрый поступок всегда рождает другой". Проанализируйте свои поступки и поступки по отношению к вам. В чем их ценность? Какой результат они дают?"

Также это история о ценности дома. Дом в "Клаусе" - это не стены. Это место, где тебя ждут, где пахнет стружкой от игрушек и где тебя принимают таким, какой ты есть. Это возвращение к своему "внутреннему ребенку", который так хочет верить в чудо. А еще это мультфильм о принятии потери,

– отмечает Юлия.

"Клаус": смотрите онлайн трейлер мультфильма

По ее словам история самого Клауса – это невероятно красивый и тонкий путь проживания горя. То, как он трансформирует свою боль в дарение радости другим, – это высшая степень психологической устойчивости. Если вы чувствуете усталость и ваш внутренний ребенок хочет "на ручки" – позвольте этой истории вас обнять.

Юрий Вихованец

Актер Ивано-Франковского драмтеатра и звезда сериалов "Художник" и "Служба 112" на ICTV2 признается, что из-за рабочего графика смотреть фильмы не успевает, хотя несколько фаворитов все равно создают то самое рождественское настроение:

"Последние годы какая-то такая жара в декабре (в переносном смысле – 24 Канал), особенно в конце, что я бы просто хоть что-то посмотрел. Не то что какой-то мультфильм – я бы просто рекламу даже посмотрел. Такая со временем беда. Но для меня "Ужас перед Рождеством" – это как "Отче наш". "Гринч" – в этой же категории. Да и вся классика, но на нее надо время, а желательно бы неделю выходных."

"Ужас перед Рождеством": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Кроме того, актер рекомендует "Гарри Поттер", "Шрек", "Подарок на Рождество".

Андрей Исаенко

Актер обожает фильм "Крепкий орешек". Хотя Брюс Уиллис и не считает его фильмом о Рождестве, но это как-то связано.

Конечно, мы с ребенком обязательно смотрим "Один дома". Она его очень любит, и это такой семейный фильм, который я в детстве смотрел с сестрой, с отцом, мамой." Также люблю "Гринча": такая сказочная, детская штука. Про Скруджа также мне нравится ("Скрудж: Рождественская песня" – 24 Канал). Вот 4 фильма, о которых я в праздники помню всегда,

– отметил Андрей.

На вопрос, будет ли Андрей смотреть в этом году комедию "Поезд в 31 декабря", где сыграл сам себя, ответил уверенно: "Да, буду!" А посмотреть "Поезд в 31 декабря" можно будет уже 31 декабря в 17:15 на ICTV2. Нарезайте салаты, украшайте елки и празднуйте Новый год среди своих!

Анастасия Карпенко

Звезда сериалов "Перевозчица" на СТБ, "Служба 112" и "Майор Сковорода" Анастасия Карпенко признается, что на рождественские и новогодние праздники любит ходить в кинотеатр вместе с семьей, однако просмотр киноклассики дома никто не отменял:

"На самом деле время преимущественно заполнено развлечениями и общением. Ребенку четыре с половиной года, поэтому надо быть изобретательным. Среди рождественской классики можно назвать "Сам дома" – это весело, интересно и остроумно. Возможно, еще "Реальная любовь": живые, разные истории любви. Новогодние мультики обычно смотрим в кинотеатре. Пока любимых нет – все впереди."

"Реальная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма