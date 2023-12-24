24 Канал собрал пять рождественских комедий, которые точно понравятся как взрослым, так и детям.

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Рождественские комедии для семейного просмотра

"Добро пожаловать или соседям вход воспрещен", 2006

Эта комедия точно улучшит настроение всей семьи. Стив Финч – главный охранник рождественских традиций в своей семье, однако родные устали от однообразия. Не случайно судьба сводит их с соседок, навсегда изменяющих жизнь. Между соседями начинается противостояние, в результате которого оба открывают для себя истинную ценность праздника.

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"Пингвины мистера Поппера", 2011

Это прекрасная семейная комедия с Джимом Кэрри в главной роли. Сюжет развивается вокруг Тома Поппера – успешного маклера, которому по наследству послали шесть пингвинов. Человек решает поселить их в своей квартире.

"Пингвины мистера Поппера": смотрите онлайн трейлер фильма

"Скрудж: Рождественская песня", 2022

В морозный Сочельник эгоистический скряга Эбенизер Скрудж имеет одну ночь, чтобы встретиться со своим прошлым и изменить будущее, пока еще есть время.

"Скрудж: Рождественская песня": смотрите онлайн трейлер фильма

"Незабываемое Рождество", 2022

Эта комедия из Линдси Логан в главной роли второй год подряд остается одной из популярнейших праздничных лент. Состоятельная девушка приезжает на отдых на горнолыжный курорт, где с ней происходит несчастный случай, и она теряет память. После этого героиня Линдси попадает в уютный дом одинокого мужа, который недавно потерял жену и воспитывает дочь.

"Незабываемое Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Беби Босс: Рождественский бонус", 2022

Сочельник оборачивается неожиданностью, когда Бэби Босс случайно меняется местами с одним из эльфов Санты и оказывается на Северном полюсе.

"Беби Босс: Рождественский бонус": смотрите онлайн трейлер фильма