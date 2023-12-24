24 Канал зібрав 5 різдвяних комедій, які точно сподобаються як дорослим, так і дітям.
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Різдвяні комедії для сімейного перегляду
"Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонений", 2006
Ця комедія точно покращить настрій усій сім'ї. Стів Фінч – головний охоронець різдвяних традицій у своїй сім'ї, однак рідні втомилися від одноманітності. Невипадково доля зводить їх із сусідок, який назавжди змінює життя. Між сусідами розпочинається протистояння, в результаті якого обоє відкривають для себе істинну цінність свята.
"Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонений": дивіться онлайн трейлер фільму
"Пінгвіни містера Поппера", 2011
Це прекрасна сімейна комедія з Джимом Керрі у головній ролі. Сюжет розвивається навколо Тома Поппера – успішного маклера, якому у спадок поштою надіслали шість пінгвінів. Чоловік вирішує поселити їх у своїй квартирі.
"Пінгвіни містера Поппера": дивіться онлайн трейлер фільму
"Скрудж: Різдвяна пісня", 2022
У морозний Святвечір егоїстичний скнара Ебенізер Скрудж має одну ніч, щоб зустрітися зі своїм минулим і змінити майбутнє, доки ще є час.
"Скрудж: Різдвяна пісня": дивіться онлайн трейлер фільму
"Незабутнє Різдво", 2022
Ця комедія з Ліндсі Логан у головній ролі другий рік поспіль залишається однією з найпопулярніших святкових стрічок. Заможна дівчина приїжджає на відпочинок на гірськолижний курорт, де з нею стається нещасний випадок і вона втрачає пам'ять. Після цього героїня Ліндсі потрапляє до затишного будинку самотнього чоловіка, який нещодавно втратив дружину та сам виховує доньку.
"Незабутнє Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму
"Бебі Бос: Різдвяний бонус", 2022
Святвечір обертається несподіванкою, коли Бебі Бос випадково міняється місцями з одним з ельфів Санти й опиняється на Північному полюсі.
"Бебі Бос: Різдвяний бонус": дивіться онлайн трейлер фільму