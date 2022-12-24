Семья начинает собираться за праздничным столом, ведь Святой Вечер уже близко. Но, что может быть лучше совместного семейного просмотра рождественских лент после застолья? Все же не забудьте запастись пампухом и компотом, или штоленами и какао, ведь впереди вас ждет длинный киномарафон!
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Дух Рождества
В этой музыкальной комедии на рождественскую тематику сыграли талантливые Уилл Феррелл и Райан Рейнольдс. Фильм можно назвать современным изложением повести Чарльза Диккенса "Рождественская песня". По сюжету, Духу настоящего Рождества стоит уходить на пенсию, но он находит мужчину, который поможет ему смириться с его собственным прошлым.
"Дух Рождества": смотрите трейлер
Рождество с тобой
Эта душевная романтическая комедия каждому придется по душе. Эйми Гарсия и Фредди Принц-младший сыграли фантастическую пару. По сюжету, узор ищет мотивации и вдохновения для нового праздничного хита. И, исполняя рождественское пожелание одной фанатки, получает шанс на настоящую любовь.
"Рождество с тобой": смотрите трейлер
Я верю в Санта-Клауса
Это праздничная комедийная мелодрама о любви, в которой сыграли Кристина Мур и Джон Дьюси. После почти полугодовой счастливой жизни Лиза узнает, что Том обожает ненавидящий праздник. Будет ли на Рождество еще один шанс? Узнайте после просмотра ленты.
"Я верю в Санта-Клауса": смотрите трейлер
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Незабываемое Рождество
Романтическая рождественская комедия из Линдси Лохан после ее 9-летнего перерыва в кино. Картина рассказывает о наследнице, которая потеряла память и оказалась на попечении вдовца. Фильм будет интересен для просмотра всей семьей.
"Незабываемое Рождество": смотрите трейлер
Дневник Ноэль
Душевная мелодрама, в которой между Джастином Гартли и Барретт Досс вспыхивает искра. На основе бестселлера Ричарда Пола Эванса. По сюжету на Рождество писатель убирает дом, в котором провел детство, и встречает женщину, которая ищет свою родную мать. Раскроет ли старый дневник их прошлое и сердца? Узнайте после просмотра ленты.
"Дневник Ноэль": смотрите трейлер