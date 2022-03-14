"Власть пса", Уилл Смит, "Игра в кальмара": назвали победителей премии Critics Choice Awards
Источник:CNN
В ночь с 13 на 14 марта состоялась торжественная церемония кинопремии Critics Choice Awards 2022. Среди лучших победителей – "Власть пса", Уилл Смит, "Наследие", "Игра в кальмара" и другие. Больше читайте в Кино 24.
Церемония награждения состоялась в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе, штат Калифорния и в отеле Savoy в Лондоне. Премия ежегодно вручается в честь лучших достижений кино и телевизионных программ.
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Critics Choice Awards 2022: кто получил награды
Лента "Власть пса" получила награды в категориях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура", а сериалы "Наследники", "Тед Лассо", "Мэйр из Исттауна" и актриса Джин Смарт были среди крупных телевизионных победителей.
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Фильм "Белфаст" получил награду за лучший ансамбль в кино.
Трой Коцур продолжил победную серию после получения наград SAG Award, Spirit Award и BAFTA в последние недели благодаря своей победе в номинации "Лучший актер второго плана" в фильме "CODA: В ритме сердца". Он получил награду в Лондоне, где накануне прошла церемония вручения премии BAFTA Awards.
Ариана Дебозе также продолжила собирать статуэтки этого сезона награждения, выиграв в номинации "Лучшая женская роль второго плана в Вестсайдской истории". Дебозе также получила премии SAG и BAFTA.
Уилл Смит на Critics Choice Awards 2022 получил награду за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард". Это также произошло после получения премии BAFTA 13 марта и премии SAG две недели назад.
Актриса Джин Смарт забрала домой два трофея за роли у Hacks и "Мэйр из Исттауна". Сериалы "Наследие", "Тед Лассо" и "Мейр из Исттауна" также получили несколько наград, в том числе за лучший драматический сериал и лучший комедийный сериал.
Кроме того, американка Исса Рэй вручила Гелли Берри награду SeeHer, а Джимми Киммел наградил Билли Кристалла премией Lifetime Achievement Award.
Отметим, ведущими церемонии были Тае Диггс и Николь Биэ.
Critics Choice Awards 2022: список победителей премии
- "Лучший драматический сериал" – "Наследники";
- "Лучший актер в драматическом сериале" – Ли Джон Джэ ("Игра в кальмара", Netflix);
- "Лучшая актриса в драматическом сериале" – Мелани Лински (Showtime);
- "Лучший актер второго плана в драматическом сериале" – Киран Калкин ("Наследники", HBO);
- "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале" – Сара Снук ("Наследие", HBO);
- "Лучший комедийный сериал" – "Тед Лассо" (Apple TV+);
- "Лучший актер в комедийном сериале" – Джейсон Судейкис ("Тед Лассо", Apple TV+);
- "Лучшая актриса комедийного сериала" – Джин Смарт ("Хаки", HBO Max);
- "Лучший актер второго плана в комедийном сериале" – Бретт Гольдштейн ("Тед Лассо", Apple TV+);
- "Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале" –Ханна Уэддингем ("Тед Лассо", Apple TV+);
- "Лучший актер в мини-сериале или фильме для телевидения" – Майкл Китон ("Ломка", Hulu);
- "Лучшая актриса в мини-сериале или фильме для телевидения" – Кейт Уинслет ("Мэйр из Исттауна", HBO);
- "Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме для телевидения" – Мюррей Бартлетт ("Белый лотос", HBO);
- "Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме для телевидения" – Дженнифер Кулидж ("Белый лотос", HBO);
- "Лучший сериал на иностранном языке" – "Игра в кальмара", Netflix;
- "Лучший фильм" - "Власть пса", Netflix;
- "Лучший актер" - Уилл Смит ("Король Ричард", Warner Bros.);
- "Лучшая актриса" – Джессика Честейн ("Глаза Тамми Фэй").