"Власть пса", Уилл Смит, "Игра в кальмара": назвали победителей премии Critics Choice Awards

В ночь с 13 на 14 марта состоялась торжественная церемония кинопремии Critics Choice Awards 2022. Среди лучших победителей – "Власть пса", Уилл Смит, "Наследие", "Игра в кальмара" и другие. Больше читайте в Кино 24.

Церемония награждения состоялась в отеле Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе, штат Калифорния и в отеле Savoy в Лондоне. Премия ежегодно вручается в честь лучших достижений кино и телевизионных программ.

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Critics Choice Awards 2022: кто получил награды

Лента "Власть пса" получила награды в категориях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура", а сериалы "Наследники", "Тед Лассо", "Мэйр из Исттауна" и актриса Джин Смарт были среди крупных телевизионных победителей.

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Фильм "Белфаст" получил награду за лучший ансамбль в кино.

Трой Коцур продолжил победную серию после получения наград SAG Award, Spirit Award и BAFTA в последние недели благодаря своей победе в номинации "Лучший актер второго плана" в фильме "CODA: В ритме сердца". Он получил награду в Лондоне, где накануне прошла церемония вручения премии BAFTA Awards.

Ариана Дебозе также продолжила собирать статуэтки этого сезона награждения, выиграв в номинации "Лучшая женская роль второго плана в Вестсайдской истории". Дебозе также получила премии SAG и BAFTA.

Уилл Смит на Critics Choice Awards 2022 получил награду за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард". Это также произошло после получения премии BAFTA 13 марта и премии SAG две недели назад.

Актриса Джин Смарт забрала домой два трофея за роли у Hacks и "Мэйр из Исттауна". Сериалы "Наследие", "Тед Лассо" и "Мейр из Исттауна" также получили несколько наград, в том числе за лучший драматический сериал и лучший комедийный сериал.

Кроме того, американка Исса Рэй вручила Гелли Берри награду SeeHer, а Джимми Киммел наградил Билли Кристалла премией Lifetime Achievement Award.

Отметим, ведущими церемонии были Тае Диггс и Николь Биэ.

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