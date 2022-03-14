Церемонія нагородження відбулася у готелі Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія та в готелі Savoy в Лондоні. Премія вручається щорічно на честь найкращих досягнень кіно і телевізійних програм.

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Critics Choice Awards 2022: хто отримав нагороди

Стрічка "У руках пса" отримала нагороди у категоріях "Найкращий фільм" та "Найкраща режисура", а серіали "Спадкоємці", "Тед Лассо", "Мейр із Істтауна" та акторка Джин Смарт були серед великих телевізійних переможців.

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Фільм "Белфаст" отримав нагороду за найкращий ансамбль у кіно.

Трой Коцур продовжив свою переможну серію після отримання нагород SAG Award, Spirit Award та BAFTA в останні тижні завдяки своїй перемозі у номінації "Найкращий актор другого плану" у фільмі "CODA: У ритмі серця". Він отримав нагороду у Лондоні, де напередодні проходила церемонія вручення премії BAFTA Awards.

Аріана Дебозе також продовжила збирати статуетки цього сезону нагородження, вигравши у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану у "Вестсайдській історії". Дебозе також отримала премії SAG та BAFTA.

Вілл Сміт на Critics Choice Awards 2022 отримав нагороду за найкращу чоловічу роль у фільмі "Король Річард". Це відбулося також після отримання премії BAFTA 13 березня і премії SAG два тижні тому.

Акторка Джин Смарт забрала додому два трофеї за ролі у Hacks та "Мейр із Істтауна". Серіали "Спадщина", "Тед Лассо" та "Мейр із Істтауна" також здобули кілька нагород, зокрема за найкращий драматичний серіал та найкращий комедійний серіал тощо.

Крім того, американка Ісса Рей вручила Геллі Беррі нагороду SeeHer, а Джиммі Кіммел нагородив Біллі Крістала премією Lifetime Achievement Award.

Зазначимо, ведучими церемонії були Тає Діггс та Ніколь Біе.

Critics Choice Awards 2022: список переможців премії