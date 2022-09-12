1 миллион дизлайков за два дня: зрители раскритиковали тизер "Русалочки" с темнокожей актрисой

На днях вышел тизер нового фильма Disney "Русалочка" с темнокожей актрисой Голли Бейли в главной роли. Однако зрители не оценили образ Русалочки в новой версии оригинального произведения, вышедшего в 1989 году.

Эта лента сопровождается скандалами с начала анонса проекта. Еще в 2019 году зрители раскритиковали выбор актрисы Голли на роль Ариэль из-за цвета ее смуглой кожи, а молодая актриса столкнулась со многими расистскими атаками.

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Вышел первый тизер "Русалочки": зрители критикуют

С выпуском первого тизера к фильму безумная атака продолжилась, зрители критиковали внешний вид персонажа и то, что у героини смуглая кожа и рыжие волосы, полностью отличающиеся от внешности Ариэль в фильмах Disney.

Лишь некоторые встали на защиту героини фильма и противостоят расистским комментариям. В частности, один из таких пользователей написал в твиттере: "Мне все равно, как выглядит Ариэль в Диснеевском оригинале, я скажу своим детям, что Ариэль – темнокожая".

Тизер вышел 10 сентября, его просмотрело более 9 миллионов зрителей, и за два дня у него почти 1 миллион дизлайков. Но по вокалу звезды очаровал, в тизере звучит песня Part of Your World в ее исполнении.

Реакция сети

"О Боже, играет музыка и все детство возвращается, а по поводу главной героини я до сих пор остаюсь при своем первоначальном мнении, звук тот же, а картинки нет";

"Визуализация немного плохая. Голос хороший, красивый, но совсем не такой, как у мультяшной Ариэль";

"Мне понравился момент, когда Ариэль спросила "В чем сила, брат? Разве в деньгах? А я считаю, что сила в правде. У кого правда, тот и посильнее. Поистине душевный фильм".

"Русалочка" 2023: смотрите тизер