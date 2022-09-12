Цю стрічку супроводжують скандали з початку анонсу проєкту. Ще у 2019 році глядачі розкритикували вибір актриси Голлі на роль Аріель через колір її смаглявої шкіри, а молода акторка зіткнулася з багатьма расистськими атаками.

Читайте також Клуні цілував Робертс 79 разів, – як знімали сцену з поцілунком у комедії "Квиток до раю"

Вийшов перший тизер "Русалоньки": глядачі критикують

З випуском першого тизера до фільму шалена атака продовжилася, глядачі критикували зовнішній вигляд персонажа і те, що у героїні смаглява шкіра та руде волосся, що повністю відрізняється від зовнішності Аріель у фільмах Disney.

Лише деякі стали на захист героїні фільму та протистоять расистським коментарям. Зокрема один із таких користувачів написав у твітері: "Мені все одно, як виглядає Аріель у діснеївському оригіналі, я скажу своїм дітям, що Аріель – темношкіра".

Тизер вийшов 10 вересня, його переглянуло понад 9 мільйонів глядачів, і за два дні він має майже 1 мільйон дизлайків. Водночас поставили "пальці вверх" під тизером на ютубі 325 тисяч користувачів. Але вокал зірки зачарував, у тизері звучить пісня Part of Your World у її виконанні.

Реакція мережі

"О Боже, грає музика і все дитинство повертається, а щодо головної героїні я досі залишаюся при своїй початковій думці, звук той самий, а картинки немає";

"Візуалізація трохи погана. Голос хороший, гарний, але зовсім не такий, як у мультяшної Аріель";

"Мені сподобався момент, коли Аріель запитала "У чому сила, брате? Хіба в грошах? А я вважаю, що сила в правді. У кого правда, той і сильніший. Воістину душевний фільм".

"Русалонька" 2023: дивіться тизер