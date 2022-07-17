Актер из сериала "Крепосная" Руслан Пахоми защищает украинскую границу

Киноактер из Одесской области служит в составе пограничного отряда в Одесской области. В Измаильский пограничный отряд он вступил после начала полномасштабного вторжения России.

Как сообщили в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, сначала Руслана записали в сельскую самооборону, но впоследствии он отправился в районный центр комплектования. Тогда его призвали в Подольский отряд, где он сначала служил на границе с непризнанным ПМР, а затем – в Измаильском отряде.

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Руслан Пахоми защищает страну в Измаильском отряде / Фото из фейсбука

Руслан уже проходил военную службу на Волыни по призыву. Вернувшись домой, будущий актер стал посещать театральную студию. Как раз в составе этой труппы его пригласили на съемки сериала "Крепостная",

– говорят в сообщении.

Сам актер родился в одном из сел Одесской области. Учился на повара, позже работал барменом в родном Казатине. Затем начал посещать местную театральную труппу, где его пригласили к съемкам в массированных сценах сериала "Крепостная", где главную роль исполняла Ксения Мишина. Там он сыграл в трех сценах – когда воришки чистили барону обувь, а он читал газету, в общении с главным героем в толпе и митинге, где он выкрикивал лозунги.



Руслан Пахоми (слева) в сериале "Крепостная" / Фото из фейсбука Погранслужбы