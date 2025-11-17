3 фильма, за которые полюбили невероятную Руслану Писанку
- Руслана Писанка – известная актрисой, которая умерла в 2022 году; 17 ноября ей исполнилось бы 60 лет.
- Среди популярных фильмов с ее участием: "Москаль-волшебник", "Огнем и мечом", "Несколько любовных историй".
Сегодня, 17 ноября, телеведущей и актрисе Руслане Писанке могло бы исполниться 60 лет. Однако она умерла 19 июля 2022 года от агрессивной формы рака. Женщина похоронена в Киеве на Берковецком кладбище.
В день рождения Русланы Писанки 24 Канал подготовил подборку фильмов, за которые зрители полюбили ее. Актриса была любимицей миллионов, а воспоминания о ней до сих пор живут в памяти многих.
Фильмы с Русланой Писанкой
"Москаль-волшебник" (1995)
- Роль: Татьяна
У Михаила появляются дела, поэтому он должен ехать, а дома остается его жена Татьяна. Как-то к ней зашел писарчук Финтик, который любит чужих женщин. Мужчина уверяет Татьяну, что он – "горячий огонь любви", однако та только смеется. Все же они начинают флиртовать, как вдруг домой возвращается Михаил.
"Огнем и мечом" (1999)
- Роль: ведьма Горпина
Это польский исторический фильм, снят по мотивам одноименного романа Генрика Сенкевича. Режиссером ленты стал Ежи Гофман.
События фильма разворачиваются во времена казацкого восстания, которое организовал Богдан Хмельницкий в середине XVII века. Зрители наблюдают за военной борьбой и непростой историей любви шляхтича Яна Скшетуского и княжны Елены Курцевич.
"Несколько любовных историй" (1994)
- Роль: Мея
Комедия, создана по мотивам произведений Джованни Боккаччо, Франческо Граццини-Ласка и Аньоло Фиренцолы, в которой рассказывается о женах, которые обманывают своих старых мужей, чтобы встречаться с любовниками.
Руслана Писанка также снялась в таких фильмах: "Круиз, или Разлучное путешествие", "Принцесса на бобах", "Три мушкетера", "Как казаки...", "1+1 дома" и других.