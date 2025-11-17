3 фільми, за які полюбили неймовірну Руслану Писанку

Сьогодні, 17 листопада, телеведучій та акторці Руслані Писанці могло б виповнитися 60 років. Однак вона померла 19 липня 2022 року від агресивної форми раку. Жінка похована в Києві на Берковецькому кладовищі.

У день народження Руслани Писанки 24 Канал підготував добірку фільмів, за які глядачі полюбили її. Акторка була улюбленицею мільйонів, а спогади про неї досі живуть у пам'яті багатьох.

Фільми з Русланою Писанкою

"Москаль-чарівник" (1995)

Роль: Тетяна

У Михайла з'являються справи, тож він повинен їхати, а вдома залишається його дружина Тетяна. Якось до неї зайшов писарчук Фінтик, який полюбляє чужих жінок. Чоловік запевняє Тетяну, що він – "найгарячіший вогонь любові", однак та лише сміється. Все ж вони починаються фліртувати, аж раптом додому повертається Михайло.

Руслана Писанка у фільмі "Москаль-чарівник" / Кадр із фільму

"Вогнем і мечем" (1999)

Роль: відьма Горпина

Це польський історичний фільм, знятий за мотивами однойменного роману Генрика Сенкевича. Режисером стрічки став Єжи Гофман.

Події фільму розгортаються у часи козацького повстання, яке організував Богдан Хмельницький у середині XVII століття. Глядачі спостерігають за військовою боротьбою та непростою історією кохання шляхтича Яна Скшетуського і князівни Олени Курцевич.

Руслана Писанка у фільмі "Вогнем і мечем" / Кадр із фільму

"Кілька любовних історій" (1994)

Роль: Мея

Комедія, створена за мотивами творів Джованні Боккаччо, Франческо Грацціні-Ласка та Аньоло Фіренцоли, в якій розповідається про дружин, які дурять своїх старих чоловіків, щоб зустрічатися з коханцями.

Руслана Писанка у фільмі "Кілька любовних історій" / Кадр із фільму

Руслана Писанка також знялась у таких фільмах: "Круїз, або Розлучна подорож", "Принцеса на бобах", "Три мушкетери", "Як козаки…", "1+1 удома" та інших.