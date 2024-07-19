Редакция Кино 24 собрали фильмы с Русланой Писанкой, где актриса продемонстрировала свои умения и талант. Звезда имела яркие роли, за которые ее и полюбили зрители. Предлагаем посмотреть эти ленты на память об актрисе.

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"Несколько любовных историй"

Комедия создана по мотивам новелл классиков. Руслана Писанка исполнила смелую роль Меи, после которой получила неофициальный статус секс-символа. Также в фильме сыграли Ольга Сумская, Николай Боклан и другие.

Это один из немногих действительно хороших фильмов, вышедших в "лихие 90-е". Был 1994 год, я заканчивала институт, и на тот момент перспективы работы в кино у меня не было. Я приняла это приглашение, и даже сейчас ни на секунду не сомневаюсь, что мы все сделали правильно,

– рассказывала актриса.



Руслана Писанка в фильме / Кадр из фильма

"Москаль-волшебник"

В комедийном фильме по мотивам пьесы Ивана Котляревского Руслана Писанка сыграла Татьяну - красавицу-жену казака Михаила. Тот едет по делам, а тем временем за ней начинает ухаживать односельчанин. За эту роль актриса получила Государственную премию Украины имени Александра Довженко.

"Москаль-волшебник": смотрите онлайн

"Огнем и мечом"

Исторический фильм с Богданом Ступкой рассказывает об отношениях между Польшей и Украиной в период князя Яремы Вишневецкого и гетмана Богдана Хмельницкого. Руслана Писанка сыграла роль ведьмы Горпины, которая по сюжету была сестрой казацкого полковника Донца и подругой главного героя Юрка Богуна. Она предсказывает ему будущее личной жизни и освободительной войны.

Руслана Писанка в фильме: смотрите видео онлайн

Напомним, Руслана Писанка из-за полномасштабного вторжения выехала в Германию, где лечилась от рака. Звезда умерла 19 июля 2022 года. Сначала с Русланой Писанкой попрощались в Германии. Впоследствии муж актрисы привез ее прах в Киев.