Редакція Кіно 24 зібрали фільми з Русланою Писанкою, де акторка продемонструвала свої вміння і талант. Зірка мала яскраві ролі, за які її і полюбили глядачі. Пропонуємо переглянути ці стрічки на пам'ять про акторку.

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"Кілька любовних історій"

Комедія створена за мотивами новел класиків. Руслана Писанка виконала сміливу роль Меї, після якої отримала неофіційний статус секс-символу. Також у фільмі зіграли Ольга Сумська, Микола Боклан та інші.

Це один із небагатьох справді гарних фільмів, що вийшли у "лихі 90-ті". Був 1994 рік, я закінчувала інститут, і на той момент перспективи роботи в кіно у мене не було. Я прийняла це запрошення, і навіть зараз ні на секунду не сумніваюся, що ми все зробили правильно,

– розповідала акторка.



Руслана Писанка у фільмі / Кадр з фільму

"Москаль-чарівник"

У комедійному фільмі за мотивами п'єси Івана Котляревського Руслана Писанка зіграла Тетяну - красуню-дружину козака Михайла. Той їде у справах, а тим часом до неї починає залицятися односелець. За цю роль акторка отримала Державну премію України імені Олександра Довженка.

"Москаль-чарівник": дивіться онлайн

"Вогнем і мечем"

Історичний фільм з Богданом Ступкою розповідає про відносини між Польщею та Україною у період князя Яреми Вишневецького та гетьмана Богдана Хмельницького. Руслана Писанка зіграла роль відьми Горпини, яка за сюжетом була сестрою козацького полковника Донця та товаришкою головного героя Юрка Богуна. Вона пророкує йому майбутнє особистого життя та визвольної війни.

Руслана Писанка у фільмі: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Руслана Писанка через повномасштабне вторгнення виїхала в Німеччину, де лікувалась від раку. Зірка померла 19 липня 2022 року. Спершу з Русланою Писанкою попрощалися в Німеччині. Згодом чоловік акторки привіз її прах до Києва.