Саундтрек российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", песня "Пияла", возглавил рейтинг популярнейших песен в Украине от Apple Music.

Даже, несмотря на жестокую войну, украинцы потребляют и популяризируют российский продукт в сети. Поэтому пользователи разделились на два "лагеря": кто-то из них возмущен, а кто спокойно слушает русскую музыку и смотрит сериалы.

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Украинцы вывели российский продукт в топы рейтингов Apple Music

Несмотря на то, что сериал "Слово пацана" был создан в России, он также приобрел популярность в Украине. Украинские пользователи ток активно делятся видео, на которых используют музыкальное сопровождение из сериала и цитируют героев шоу.

Песня "Пияла", которая является саундтреком российского сериала сегодня наиболее прослушиваемой и популярной в Украине. Она возглавила этот рейтинг из-за такой активной популяризации враждебного продукта украинскими подростками, которые, похоже, забыли, что наша страна страдает от российских ракет, которые они же спонсируют.

Сериал "Слово пацана" смотрят украинцы

Причиной того, что российская песня возглавила рейтинг самых популярных песен в Украине стало то, что "Слово пацана. Кровь на асфальте" завоевал популярность среди украинской аудитории и активно обсуждается в сети. Более того, многие украинцы даже интересуются возможностью существования подобных преступных группировок в Украине, что создает угрозу для нашей молодежи.

Этот сериал приобрел чрезвычайную популярность в России, некоторые подростки уже воспроизвели несколько сцен из него в реальной жизни, из-за чего попали в полицию.

Основными персонажами этого сериала являются четырнадцатилетние ученики, которые присоединяются к одной из местных уличных банд. Они учатся грабить, сражаться, а также изучают законы местных авторитетов.