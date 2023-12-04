Навіть попри жорстоку війну, українці споживають та популяризують російський продукт у мережі. Тому користувачі розділились на два "табори": хтось із них обурений, а хтось – спокійно слухає російську музику та дивиться серіали.

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Українці вивели російський продукт в топи рейтингів Apple Music

Попри те, що серіал "Слово пацана" було створено в Росії, він також здобув популярність в Україні. Українські користувачі тікток активно діляться відео, на яких використовують музичний супровід з серіалу та цитують героїв шоу.

Пісня "Піяла", яка є саундтреком російського серіалу сьогодні є найбільш прослуховуваною і популярною в Україні. Вона очолила цей рейтинг через таку активну популяризацію ворожого продукту українськими підлітками, які, схоже, забули, що наша країна потерпає від російських ракет, які вони ж спонсорують.

Серіал "Слово пацана" дивляться українці

Причиною того, що російська пісня очолила рейтинг найпопулярніших пісень в Україні стало те, що "Слово пацана. Кров на асфальті" завоював популярність серед української аудиторії та на цю мить активно обговорюється в мережі. Ба більше, чимало українців навіть цікавляться можливістю існування подібних злочинних угруповань в Україні, що створює загрозу для нашої молоді.

Цей серіал здобув надзвичайну популярність в Росії, деякі підлітки вже відтворили кілька сцен з нього в реальному житті, через що потрапили до поліції.

Основними персонажами цього телесеріалу є чотирнадцятирічні учні, які приєднуються до однієї з місцевих вуличних банд. Вони вчаться грабувати, битись, а також вивчають закони місцевих авторитетів.