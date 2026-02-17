"Рыцарь семи королевств" – приквел "Игры престолов", покоряющий сердца зрителей по всему миру

В свое время легендарный американский сериал "Игра престолов" буквально разрывал сеть. Теперь популярности набирает приквел под названием "Рыцарь семи королевств".

Над проектом работал Джордж Мартин. Лента стала третьим телесериалом во франшизе "Песнь льда и пламени". В материале 24 Канала рассказываем самое интересное, что нужно знать об этом сериале.

Что известно о сериале "Рыцарь семи королевств"?

Премьера сериала состоялась в январе 2026 года. На сегодня это один из самых рейтинговых проектов года. Он уже имеет 8,9 балла в рейтинге IMDb и высокие оценки на других платформах.

Кинокритики отзываются о ленте положительно, а зрители с нетерпением ждут каждого нового эпизода.

Сейчас доступны пять серий, а премьера шестой запланирована на 22 февраля 2026 года.

"Рыцарь семи королевств": смотрите онлайн трейлер сериала

Роли сыграли Питер Клэффи, Декстер Ансел, Финн Беннетт, Дэниел Ингс, Сэм Спруэлл, Берти Карвел, Тензин Кроуфорд, Эдвард Эшли.

О чем сюжет сериала?

События сериала происходят примерно за 100 лет до событий "Игры престолов". В центре сюжета – двое неожиданных героев: смелый, хоть и молодой и наивный рыцарь Дункан Высокий и его оруженосец Эгг.

В этот период зарождаются новые интриги. Путь Дункана и Эгга полон опасностей, но именно они могут изменить судьбу Вестероса.

Перед ними возникают коварство и предательство, однако только вера друг в друга и настоящая дружба становятся их опорой в этом хаосе. Это история о том, как зарождались события, что впоследствии потрясут Вестерос.