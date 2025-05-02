Самый популярный детективный мини-сериал на Netflix, который можно посмотреть всего за один вечер

Если вы чувствуете усталость от повседневной рутины и рабочих будней, самое время сделать паузу и расслабиться. Один из лучших способов переключиться – просмотр увлекательной ленты, которая подарит новые эмоции и позволит хоть на мгновение забыть о заботах.

Среди лидеров просмотров на Netflix оказался мини-сериал "Садовник". В материале Кино 24 узнаете больше о сюжете ленты.

Смотрите также Самый популярный триллер на реальных событиях, который сейчас смотрят украинцы на Netflix

О чем сюжет сериала "Садовник"

В центре сюжета сериала Рикардо – садовник, который работает в одном из самых солидных жилых комплексов города.

Внешне может показаться, что он просто заботится о зелени в садах и парках, но на самом деле его миссия значительно глубже и сложнее. Рикардо - не просто садовник, а внимательный наблюдатель, наделен редкой способностью видеть то, что скрыто от других. Ежедневно, выполняя свою работу в роскошном жилом комплексе, он невольно становится очевидцем тайных разговоров, скрытых мотивов и хитрых манипуляций среди жильцов.

Кстати, если вы – поклонник лент на Netflix, мы собрали для вас 10 самых популярных фильмов на платформе, которые стали фаворитами украинских зрителей.

Оказывается, для Рикардо садоводство – это не просто любимая работа, а возможность контролировать все, что происходит вокруг. Поэтому уже совсем скоро его "невинные" наблюдения перерастают в тонкие манипуляции, а ухоженный сад превращается в место для запутанных и опасных игр, в которые он постепенно втягивает жителей элитного комплекса.

"Садовник": смотрите онлайн трейлер сериала

Но все не просто так. Его мать воспользовалась тем, что он ничего не чувствует, и превратила его в настоящего убийцу.

Среди актеров, которые сыграли в ленте: Альваро Рико, Сесилия Суарес, Иван Массаге, Эмма Суарес, Каталина Сопелана, Хавьер Моргаде, Мария Васкес, Эстебан Роэль, Изабель Гарридо.

Сериал насчитывает всего 6 эпизодов, поэтому вы легко сможете окунуться в мир кино на один вечер.