Отгремела SAG Awards 2025: кто стал обладателем премии Гильдии киноактеров США

Ночью 24 февраля в США состоялась 31-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Эта награда считается одной из самых престижных в киноиндустрии.

Премия Гильдии киноактеров США является последней важной кинонаградой сезона перед Оскаром. Итоги SAG Awards часто дают четкое представление о том, кто имеет реальные шансы на получение статуэтки Оскара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SAG Awards.

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Кто стал обладателем премии Гильдии киноактеров США

На 31-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США ни одна лента не сумела получить более одной награды. В то же время среди сериалов особое доминирование проявил проект "Шёгун", который забрал четыре престижные статуэтки.

Вот, как выглядит список победителей премии SAG Awards 2025:

Выдающаяся игра актерского состава в кинофильме – "Конклав"

– "Конклав" Выдающаяся игра в мужской главной роли – Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек"

– Тимоти Шаламе, "Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек" Выдающаяся игра в женской главной роли – Деми Мур, "Субстанция"

– Деми Мур, "Субстанция" Выдающаяся мужская роль второго плана – Киран Калкин, "Настоящая боль"

– Киран Калкин, "Настоящая боль" Выдающаяся женская роль второго плана – Зои Салдана, "Эмилия Перес"

– Зои Салдана, "Эмилия Перес" Выдающаяся актерская работа каскадерского ансамбля в кинофильме – "Каскадер"

– "Каскадер" Выдающаяся игра актерского состава в драматическом сериале – "Шёгун"

– "Шёгун" Выдающаяся игра актерского состава в комедийном сериале – "Убийства в одном здании"

– "Убийства в одном здании" Выдающаяся мужская роль в драматическом сериале – Хироюки Санада, "Шёгун"

– Хироюки Санада, "Шёгун" Выдающаяся женская роль в драматическом сериале – Анна Савай, "Шёгун"

– Анна Савай, "Шёгун" Выдающаяся женская роль в комедийном сериале – Джин Смарт, "Хитрости"

– Джин Смарт, "Хитрости" Выдающаяся мужская роль в комедийном сериале – Мартин Шорт, "Убийства в одном здании"

– Мартин Шорт, "Убийства в одном здании" Выдающаяся женская роль в телевизионном фильме или многосерийном фильме – Джессика Ганнинг, "Оленя"

– Джессика Ганнинг, "Оленя" Выдающаяся мужская роль в телевизионном фильме или многосерийном фильме – Колин Фаррелл, "Пингвин"

– Колин Фаррелл, "Пингвин" Выдающаяся работа каскадерского ансамбля в телевизионном сериале – "Шёгун"

Что радует, так это то, что фильм "Анора", несмотря на полученные три номинации, включая одну за лучшую роль второго плана для российского актера Юрия Борисова, не получил ни одной награды на церемонии.

Следует отметить, что победители на SAG Awards определяются через голосование среди более 120 тысяч членов Гильдии киноактеров США. Это большой коллектив профессионалов, который имеет прямое отношение к киноиндустрии и телевизионного производства, поэтому их голосование является чрезвычайно весомым в формировании кинематографических трендов и прогнозов на следующие важные награды, в частности Оскар.