Премія Гільдії кіноакторів США є останньою важливою кінонагородою сезону перед Оскаром. Підсумки SAG Awards часто дають чітке уявлення про те, хто має реальні шанси на здобуття статуетки Оскара. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SAG Awards.

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Хто став володарем премії Гільдії кіноакторів США

На 31-й церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США жодна стрічка не зуміла отримати більше однієї нагороди. Водночас серед серіалів особливе домінування проявив проєкт "Шьоґун", який забрав чотири престижні статуетки.

Ось, як виглядає список переможців премії SAG Awards 2025:

Видатна гра акторського складу у кінофільмі – "Конклав"

– "Конклав" Видатна гра у чоловічій головній ролі – Тімоті Шаламе, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

– Тімоті Шаламе, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" Видатна гра у жіночій головній ролі – Демі Мур, "Субстанція"

– Демі Мур, "Субстанція" Видатна чоловіча роль другого плану – Кіран Калкін, "Справжній біль"

– Кіран Калкін, "Справжній біль" Видатна жіноча роль другого плану – Зої Салдана, "Емілія Перес"

– Зої Салдана, "Емілія Перес" Видатна акторська робота каскадерського ансамблю у кінофільмі – "Каскадер"

– "Каскадер" Видатна гра акторського складу в драматичному серіалі – "Шьоґун"

– "Шьоґун" Видатна гра акторського складу в комедійному серіалі – "Вбивства в одній будівлі"

– "Вбивства в одній будівлі" Видатна чоловіча роль у драматичному серіалі – Хіроюкі Санада, "Шьоґун"

– Хіроюкі Санада, "Шьоґун" Видатна жіноча роль у драматичному серіалі – Анна Савай, "Шьоґун"

– Анна Савай, "Шьоґун" Видатна жіноча роль у комедійному серіалі – Джин Смарт, "Хитрощі"

– Джин Смарт, "Хитрощі" Видатна чоловіча роль у комедійному серіалі – Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі"

– Мартін Шорт, "Вбивства в одній будівлі" Видатна жіноча роль у телевізійному фільмі або багатосерійному фільмі – Джессіка Ґаннінг, "Оленя"

– Джессіка Ґаннінг, "Оленя" Видатна чоловіча роль у телевізійному фільмі або багатосерійному фільмі – Колін Фаррелл, "Пінгвін"

– Колін Фаррелл, "Пінгвін" Видатна робота каскадерського ансамблю в телевізійному серіалі – "Шьоґун"

Що тішить, так це те, що фільм "Анора", попри отримані три номінації, включаючи одну за найкращу роль другого плану для російського актора Юрія Борісова, не здобув жодної нагороди на церемонії.

Слід зазначити, що переможці на SAG Awards визначаються через голосування серед понад 120 тисяч членів Гільдії кіноакторів США. Це великий колектив професіоналів, який має пряме відношення до кіноіндустрії та телевізійного виробництва, тому їхнє голосування є надзвичайно вагомим у формуванні кінематографічних трендів і прогнозів на наступні важливі нагороди, зокрема Оскар.