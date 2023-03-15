Обладателя Оскара прооперировали сразу после церемонии награждения: что произошло с создателем "Аватара"

Фильм "Аватар: Путь воды" канадского режиссера Джеймса Кэмерона получил Оскар за лучшие визуальные эффекты в 2023 году. Забрал награду супервайзер Эрик Сайндон, которого после церемонии сразу госпитализировали.

По словам представителя компании Weta FX, занимавшейся производством визуальных эффектов для фильма "Аватар: Путь воды", Эрик Сайндон испытывал неприятную боль в течение дня 12 марта. Перед оскаровской церемонией он обращался в больницу, но медики не смогли установить точную причину боли.

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Эрика Сайндона прооперировали сразу после Оскара-2023

Следовательно, Эрик решил не отменять своего присутствия на церемонии, но перед Оскаром выпил обезболивающее.

После получения награды за визуальные эффекты, боль у Сайндона стала острее, и он был вынужден был покинуть пресс-центр премии и вернуться в больницу. Врачи обнаружили, что у него разрыв тонкой кишки и сразу провели срочную операцию. Представитель Weta FX сообщил, что сейчас состояние Сайндона стабильное и удовлетворительное.



Эрик Сайндон получил Оскар-2023 за "Аватара 2" (третий слева) / IMDb

Эрик Сайндон – американский супервайзер визуальных эффектов для фильмов. Работал над такими проектами: "Аватар: Путь воды", "Легенда о Зеленом рыцаре", "Дракон Пита", трилогия "Хоббит" (2012 – 2014 годы), "Аватар" (2009 год), "Алита: Боевой ангел", "Ночь в музее", "Властелин колец: Возвращение короля", "Властелин колец: Две башни" и другими.

Фильмы, над которыми он работал, получили более 10 премий Оскар, а также 2 номинации на Оскар и 3 номинации на премию BAFTA. Супервайзер проживает в Веллингтоне, Новая Зеландия.