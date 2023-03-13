Сначала организаторы Оскара отказали в выступлении Владимиру Зеленскому, а затем отдали статуэтку документальному фильму о российском оппозиционере Алексее Навальном, с которым в одной номинации был данско-украинско-шведский фильм "Дом из осколков".

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Григорий Бакланов об Оскаре-2023

Американская Киноакадемия в очередной раз доказала, что кино для нее далеко не на первом месте. А культура еще как в политике,

– подчеркнул актер.

Григорий подчеркнул, что в номинации "Лучший документальный фильм" победу отдали ленте о россиянине, который поддерживал российскую войну против Грузии в 2008 году, а об оккупации Крыма говорил: "Это бутерброд с колбаской, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?". Когда Украина создала независимую от российского контроля православную церковь, реакция Навального была довольно выразительной: "То, что создавалось веками, было уничтожено Путиным и его идиотами за 4 года. Путин – враг русского мира".

Бакланов также вспомнил, как в 2017 году Навального спросили, не жалеет ли он о своей дискриминационной риторике, он ответил жесткое "нет".

Но поскольку он единственный оппозиционер, там очевидно считают, что с ним все вернется на свои места и все будут довольны,

– добавил актер.

Однако в этой же номинации был фильм "Дом из осколков", который создали Дания, Украина, Швеция и Финляндия. В ленте рассказывают о детях из детского дома Лисичанска и воспитателях, которые пытаются создать для малышей безопасное пространство у линии фронта. Фильм о людях, которые пытаются жить, несмотря на то, что на них ежедневно нападают россияне. Россияне с такими же взглядами, как у Навального.

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Организаторы Оскара во второй раз отказали в выступлении Владимиру Зеленскому, никак не вспомнили о войне в Украине и отдали статуэтку фильму о россиянине Навальном в то время, когда была номинирована картина об ужасе войны, в которой живут украинские дети. Так что, культура не вне политики? Что победа "Навального" означает для украинцев – читайте в нашем материале.