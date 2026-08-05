Как сейчас выглядит дочь Сальмы Хайек: 18-летняя Валентина Пино удивила всех своим редким появлением

Когда твоя мама – Сальма Хайек, а папа – французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, избежать сравнений практически невозможно. Особенно если ты редко появляешься на публике. Но на этот раз 18-летняя Валентина Пино все же оказалась в центре внимания –, и не из-за фамилии.

Как сообщает Hello, Сальма Хайек вместе с дочерью снялась в новом выпуске Instagram-проекта Cartversations. Вместо красной дорожки – винтажный магазин, а вместо официальных поз – шутки, споры об одежде и обычная беседа мамы с дочерью.

Для прогулки Сальма выбрала черный топ и длинную юбку в цветочный принт, а Валентина – максимально простой образ: джинсы, белую футболку, черный ремень, сумку и солнцезащитные очки. Впрочем, главной темой обсуждений стал не гардероб, а внешность девушки. В комментариях пользователи в очередной раз отметили, что Валентина все больше напоминает свою знаменитую маму.

Сальма не скрывает, что дочь давно стала ее главной помощницей во всем, что касается современных трендов. По словам актрисы, Валентина знакомит ее с новой музыкой, модой, помогает разбираться в соцсетях и даже в свое время научила блокировать нежелательные аккаунты.

Кстати, Валентина уже готовится к поступлению в университет. Она планирует изучать политологию, а параллельно – кино, ведь мечтает стать режиссером. Учитывая, в какой семье она выросла, шансов оказаться по ту сторону камеры у нее, похоже, более чем достаточно.

Кстати, в последнее время в сети активно обсуждают и еще одну звезду 90-х. Недавно поклонников поразила 61-летняя Шерилин Фенн, сыгравшая Одри Хорн в культовом сериале "Твин Пикс".