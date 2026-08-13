Как сообщает HELLO, о рождении малыша пара рассказала лишь через месяц. Лара опубликовала серию фотографий с новорожденным и назвала их первый месяц в роли родителей "лучшим".

На одном из снимков малыш спит рядом с мамой, на другом Лара держит его на руках. А затем в кадре появляется вся звездная и аристократическая компания: Франсуа-младший с сыном, его отец Франсуа-Анри Пино и сама Сальма Хайек.



Сальма Хайек с внуком / Фото инстаграма



Актриса нежно держит младенца на руках. И если кто-то думал, что после 50 жизнь звезд – это только красные дорожки, вечеринки и дорогие платья, то нет. Следующий уровень – внуки.



Невестка Сальмы Хайек Лара Косима с сыном / Фото инстаграма



Мама малыша Лара Косима – дочь оскароносного режиссера Флориана Генкеля фон Доннерсмарка и представительница старинного графского рода.

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Ее собственная жизнь тоже вполне соответствует этому набору: Dior, модные показы, светские вечера, тиары и популярные видео "Get Ready With Me" в соцсетях.



Пасынок Сальмы Хайек с сыном / Фото инстаграма



Таким образом, ребенок родился буквально в семье, где на семейном фото могут одновременно оказаться голливудская актриса, наследник люксовой империи и немецкая аристократия.

Для Сальмы это особенно радостное событие. Ранее актриса рассказывала, что всегда хотела иметь много детей, но в итоге стала мамой только одной дочери – Валентины. В то же время у ее мужа Франсуа-Анри Пино есть еще трое детей от предыдущих отношений.

Так что теперь в семье официально появился еще один маленький Пино.

А тем временем Сальма Хайек недавно показала, как сейчас выглядит ее 18-летняя дочь Валентина.