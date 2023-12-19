А также несколько других лент, которые обожают просматривать настоящие киноманы во время зимних каникул. Узнайте в материале, какие фильмы не смогут смотреть россияне и почему.

Советуем Посмотреть на одном дыхании: 3 культовых фильма, в которых фигурирует рулетка

Россияне остались без культовых фильмов

Россияне заметили, что семейная комедия "Сам дома" исчезла из ассортимента онлайн кинотеатров. На вебсайтах указано, что фильм недоступен для покупки.

Стало известно, что фильм потерял свою доступность из-за окончания прав на показ, хотя это случилось еще в феврале 2023 года, когда компания Disney прекратила деятельность в России. Поэтому российские пользователи упустили возможность наслаждаться любимой праздничной лентой всех времен.

"Сам дома": смотрите онлайн трейлер фильма

Не только "Сам дома": какие еще фильмы недоступны для россиян

Вслед за "Сам дома" другие фильмы также потеряли свою доступность в российских онлайн-кинотеатрах. Пользователи теперь не смогут просматривать следующие ленты:

магическую сагу о Гарри Поттере,

серию фильмов "Хроники Нарнии",

экранизацию повести Чарльза Диккенса "Духи Рождества",

боевик с Брюсом Уиллисом "Крепкий орешек".

В украинских онлайн-кинотеатрах все эти ленты доступны и готовы дарить вам незабываемые эмоции после просмотра.

"Крепкий орешек": смотрите онлайн трейлер фильма