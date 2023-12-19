А також декілька інших стрічок, які обожнюють переглядати справжні кіномани в часі зимових канікул. Дізнайтесь в матеріалі, які фільми не зможуть дивитись росіяни та чому.

Радимо Подивитися на одному подиху: 3 культові фільми, в яких фігурує рулетка

Росіяни залишились без культових фільмів

Росіяни помітили, що родинна комедія "Сам удома" зникла з асортименту онлайн-кінотеатрів. На вебсайтах зазначено, що фільм "недоступний для купівлі".

Стало відомо, що стрічка втратила свою доступність через закінчення прав на показ, хоча це трапилося ще в лютому 2023 року, коли компанія Disney припинила діяльність в Росії. Тож російські користувачі втратили можливість насолоджуватись улюбленою святковою стрічкою усіх часів.

"Сам удома": дивіться онлайн трейлер фільму

Не лише "Сам удома": які ще фільми недоступні для росіян

Слідом за "Сам удома", інші фільми також втратили свою доступність у російських онлайн-кінотеатрах. Користувачі тепер не матимуть можливості переглядати такі стрічки:

магічну сагу про Гаррі Поттера,

серію фільмів "Хроніки Нарнії",

екранізацію повісті Чарльза Дікенса "Духи Різдва",

бойовик із Брюсом Віллісом "Міцний горішок".

В українських онлайн-кінотеатрах усі ці стрічки є доступними та готовими дарувати вам незабутні емоції після перегляду.

"Міцний горішок": дивіться онлайн трейлер фільму