Самая громкая биографическая лента об ученом: рассказываем об "Оппенгеймере" Кристофера Нолана

Работы Кристофера Нолана всегда привлекают внимание публики своей глубиной, масштабностью и оригинальным сюжетом. Независимо от жанра, его картины высоко оценивают даже самые придирчивые критики.

В 2023 году Нолан вернулся в информационное пространство с новым громким проектом, который в очередной раз подтвердил его статус одного из лучших режиссеров современности. В рамках спецпроекта "Фильм дня" 24 Канал вместе с Киевстар ТВ рассказывает о киноленте "Оппенгеймер".

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Биографический фильм об "отце атомной бомбы"

В ленте Нолан поднимает вопрос моральной ответственности ученых за их изобретения, и делает это в своей неповторимой манере.

В центре биографической драмы перед нами предстает американский физик Роберт Оппенгеймер – один из самых противоречивых ученых XX века. Именно он является "отцом атомной бомбы" – одной из самых мощных и наиболее разрушительных форм оружия наших дней.

Его сыграл непревзойденный Киллиан Мерфи – звезда "Начала", "28 дней спустя" и легендарный Томас Шелби из сериала Peaky Blinders. Актер уже давно получил репутацию мастера глубоких и сложных ролей, а потому смог хорошо передать внутренний конфликт и моральные сомнения героя, который стоит на пороге научного прорыва, однако не готов к последствиям своих открытий.

Киллиан Мерфи в роли Оппенгеймера – квинтэссенция фильма, но я знал, что его должен окружать чрезвычайный актерский состав,

– отметил как-то Нолан.

И, действительно, в ленте видим по-настоящему звездную команду актеров. В частности туда вошли:

Эмили Блант – в роли жены Оппенгеймера;

Роберт Дауни-младший – основатель Комиссии по атомной энергии США Льюис Штраус;

Флоренс Пью – любовница Оппенгеймера Джин Татлок.

Триллер показывает, как поэтапно развивался "Манхэттенский проект" – программа по созданию ядерного оружия в США во время Второй мировой войны. Что интересно, рассказ ведется от имени главного героя – благодаря такому трюку зрители могут глубже погрузиться в мысли и видение Оппенгеймера, почувствовать его эмоциональные переживания и внутреннее напряжение.

Нолан поднимает на общественное обозрение один из важнейших вопросов нашего времени: может ли ученый предвидеть последствия своих открытий? И имеет ли он моральное право создавать оружие, способное уничтожить миллионы жизней и в корне изменить ход истории человечества?

Эти интересные факты о фильме должен узнать каждый

К съемкам киноленты привлекли ведущих физиков, которые консультировали актеров и съемочную команду. Это сделали для того, чтобы передать технические детали максимально достоверно. Кристофер Нолан известен своим вниманием к малейшим деталям. Поэтому, неудивительно, что для воспроизведения событий режиссер подробно изучал сохраненные архивы об ученом и исторический фон. Для того, чтобы по-настоящему погрузиться в атмосферу тех времен, некоторые сцены снимали в реальных местах, связанных с "Манхэттенским проектом". Нолан отказывается от компьютерной графики во многих ключевых сценах своих культовых фильмов, и Оппенгеймер – не исключение. В частности, сцену испытания Trinity – первого в мире взрыва ядерного оружия – сняли с помощью спецэффектов. В интервью журналу Total Film режиссер заметил, что это было настоящим вызовом для него.

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Биографические фильмы позволяют заглянуть в жизнь выдающихся личностей, прожить с ними их взлеты и падения, а также понять, как эти люди повлияли на ход истории. Поэтому рекомендуем освободить вечер от хлопот и рутинных дел, подготовить чашку ароматного чая и окунуться в просмотр "Оппенгеймера" вместе с Киевстар ТВ.

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