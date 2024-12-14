У 2023 році Нолан повернувся в інформаційний простір з новим гучним проєктом, який вкотре підтвердив його статус одного з найкращих режисерів сучасності. У рамках спецпроєкту "Фільм дня" 24 Канал разом із Київстар ТБ розповідає про кінострічку "Оппенгеймер".

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Біографічний фільм про "батька атомної бомби"

У стрічці Нолан порушує питання моральної відповідальності вчених за їхні винаходи, і робить це у своїй неповторній манері.

У центрі біографічної драми перед нами постає американський фізик Роберт Оппенгеймер – один із найбільш суперечливих науковців XX століття. Саме він є "батьком атомної бомби" – однієї з найпотужніших та найбільш руйнівних форм зброї наших днів.

Його зіграв неперевершений Кілліан Мерфі – зірка "Початку", "28 днів потому" та легендарний Томас Шелбі з серіалу Peaky Blinders. Актор вже давно здобув репутацію майстра глибоких і складних ролей, а тому зміг добре передати внутрішній конфлікт і моральні сумніви героя, який стоїть на порозі наукового прориву, однак не готовий до наслідків своїх відкриттів.

Кілліан Мерфі у ролі Оппенгеймера – квінтесенція фільму, але я знав, що його має оточувати надзвичайний акторський склад,

– зазначив якось Нолан.

І, справді, у стрічці бачимо по-справжньому зіркову команду акторів. Зокрема туди увійшли:

Емілі Блант – у ролі дружини Оппенгеймера;

Роберт Дауні-молодший – засновник Комісії з атомної енергії США Льюїс Штраус;

Флоренс П'ю – коханка Оппенгеймера Джин Татлок.

Трилер показує, як поетапно розвивався "Мангеттенський проєкт" – програма зі створення ядерної зброї у США під час Другої світової війни. Що цікаво, розповідь ведеться від імені головного героя – завдяки такому трюку глядачі можуть глибше зануритися у думки та бачення Оппенгеймера, відчути його емоційні переживання та внутрішню напругу.

Нолан піднімає на суспільний огляд одне з найважливіших питань нашого часу: чи може науковець передбачити наслідки своїх відкриттів? І чи має він моральне право створювати зброю, здатну знищити мільйони життів та докорінно змінити хід історії людства?

Ці цікаві факти про фільм має дізнатися кожен

До зйомок кінострічки залучили провідних фізиків, які консультували акторів та знімальну команду. Це зробили для того, щоб передати технічні деталі максимально достовірно. Крістофер Нолан відомий своєю увагою до найменших деталей. Тож, не дивно, що для відтворення подій режисер детально вивчав збережені архіви про вченого та історичне тло. Для того, аби по-справжньому зануритися в атмосферу тих часів, деякі сцени знімали в реальних місцях, пов’язаних із "Мангеттенським проєктом". Нолан відмовляється від комп’ютерної графіки у багатьох ключових сценах своїх культових фільмів, і Оппенгеймер – не виключення. Зокрема, сцену випробування Trinity – першого у світі вибуху ядерної зброї – зняли за допомогою спецефектів. В інтерв’ю журналу Total Film режисер зауважив, що це було справжнім викликом для нього.

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Біографічні фільми дозволяють зазирнути в життя видатних особистостей, прожити з ними їхні злети та падіння, а також зрозуміти, як ці люди вплинули на хід історії. Тож рекомендуємо звільнити вечір від клопотів та рутинних справ, підготувати чашку ароматного чаю та зануритися у перегляд "Оппенгеймера" разом із Київстар ТБ.

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