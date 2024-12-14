У 2023 році Нолан повернувся в інформаційний простір з новим гучним проєктом, який вкотре підтвердив його статус одного з найкращих режисерів сучасності. У рамках спецпроєкту "Фільм дня" 24 Канал разом із Київстар ТБ розповідає про кінострічку "Оппенгеймер".
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Біографічний фільм про "батька атомної бомби"
У стрічці Нолан порушує питання моральної відповідальності вчених за їхні винаходи, і робить це у своїй неповторній манері.
У центрі біографічної драми перед нами постає американський фізик Роберт Оппенгеймер – один із найбільш суперечливих науковців XX століття. Саме він є "батьком атомної бомби" – однієї з найпотужніших та найбільш руйнівних форм зброї наших днів.
Його зіграв неперевершений Кілліан Мерфі – зірка "Початку", "28 днів потому" та легендарний Томас Шелбі з серіалу Peaky Blinders. Актор вже давно здобув репутацію майстра глибоких і складних ролей, а тому зміг добре передати внутрішній конфлікт і моральні сумніви героя, який стоїть на порозі наукового прориву, однак не готовий до наслідків своїх відкриттів.
Кілліан Мерфі у ролі Оппенгеймера – квінтесенція фільму, але я знав, що його має оточувати надзвичайний акторський склад,
– зазначив якось Нолан.
І, справді, у стрічці бачимо по-справжньому зіркову команду акторів. Зокрема туди увійшли:
- Емілі Блант – у ролі дружини Оппенгеймера;
- Роберт Дауні-молодший – засновник Комісії з атомної енергії США Льюїс Штраус;
- Флоренс П'ю – коханка Оппенгеймера Джин Татлок.
Трилер показує, як поетапно розвивався "Мангеттенський проєкт" – програма зі створення ядерної зброї у США під час Другої світової війни. Що цікаво, розповідь ведеться від імені головного героя – завдяки такому трюку глядачі можуть глибше зануритися у думки та бачення Оппенгеймера, відчути його емоційні переживання та внутрішню напругу.
Нолан піднімає на суспільний огляд одне з найважливіших питань нашого часу: чи може науковець передбачити наслідки своїх відкриттів? І чи має він моральне право створювати зброю, здатну знищити мільйони життів та докорінно змінити хід історії людства?
Ці цікаві факти про фільм має дізнатися кожен
- До зйомок кінострічки залучили провідних фізиків, які консультували акторів та знімальну команду. Це зробили для того, щоб передати технічні деталі максимально достовірно.
- Крістофер Нолан відомий своєю увагою до найменших деталей. Тож, не дивно, що для відтворення подій режисер детально вивчав збережені архіви про вченого та історичне тло.
- Для того, аби по-справжньому зануритися в атмосферу тих часів, деякі сцени знімали в реальних місцях, пов’язаних із "Мангеттенським проєктом".
- Нолан відмовляється від комп’ютерної графіки у багатьох ключових сценах своїх культових фільмів, і Оппенгеймер – не виключення. Зокрема, сцену випробування Trinity – першого у світі вибуху ядерної зброї – зняли за допомогою спецефектів. В інтерв’ю журналу Total Film режисер зауважив, що це було справжнім викликом для нього.
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