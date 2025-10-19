Укр Рус
Кино Киноновости Умерла знаменитая британская актриса Саманта Эггар
19 октября, 13:27
2

Умерла знаменитая британская актриса Саманта Эггар

София Хомишин
Основные тезисы
  • Умерла британская актриса Саманта Эггар в возрасте 86 лет в своем доме в Шерман-Оукс, Лос-Анджелес.
  • Она получила известность благодаря ролям в фильмах "Коллекционер" и "Доктор Дулиттл" и боролась с болезнью последние пять лет.

Ушла из жизни Саманта Эггар, которая получила известность в мире кино после съемок в фильмах "Коллекционер" и "Доктор Дулиттл".

Актрисе было 86 лет. Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Не пропустите Новейшая украинская комедия, которую надо смотреть на выходных

Знаменитость умерла в среду, 15 октября, в своем доме в Шерман-Оукс в Лос-Анджелесе.

Моя мама отошла в вечность спокойно и тихо в кругу семьи. Я была рядом, держа ее за руку, рассказывая, как сильно ее любили, 
– написала ее дочь, актриса Дженна Стерн в инстаграме.

Известно, что последние пять лет Саманта боролась с болезнью.

Что известно о Саманте Эггар?

  • Полное имя актрисы – Виктория Луиза Саманта Мария Элизабет Тереза Эггар.
  • Она родилась в Великобритании 5 марта 1939 года.
  • Девушка училась в художественной школе, после окончания которой работала художником-модельером.
  • Позже поступила в школу драматического искусства Уэббера Дугласа в Лондоне и начала играть на сцене Королевского театра. Первой пьесой Эггар стала шекспировская "Сон в летнюю ночь".
  • Дебютной в кино для нее была роль в мелодраме "Дикие и жаждущие" с Джоном Гертом и Йеном Макшейном, а одной из самых популярных – в фильме "Коллекционер" (1965), за которую Саманта получила награду в Каннах, а затем "Золотой глобус". Ее тогда даже номинировали на Оскар, однако победу одержать не удалось.
  • Что интересно, Эггар снималась в разножанровых лентах. В частности, в фильмах ужасов. Одной из самых популярных ее работ в этом жанре стала лента 1979 года "Выводок".
  • В 1964 году актриса вышла замуж за американского актера Тома Стерна, однако в 1971 году пара развелась.
  • Кроме дочери, у супругов есть сын Николас Стерн, который работает продюсером.