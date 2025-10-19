Актрисе было 86 лет. Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.

Знаменитость умерла в среду, 15 октября, в своем доме в Шерман-Оукс в Лос-Анджелесе.

Моя мама отошла в вечность спокойно и тихо в кругу семьи. Я была рядом, держа ее за руку, рассказывая, как сильно ее любили,

– написала ее дочь, актриса Дженна Стерн в инстаграме.

Известно, что последние пять лет Саманта боролась с болезнью.

Что известно о Саманте Эггар?