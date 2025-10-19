Актрисе было 86 лет. Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.
Не пропустите Новейшая украинская комедия, которую надо смотреть на выходных
Знаменитость умерла в среду, 15 октября, в своем доме в Шерман-Оукс в Лос-Анджелесе.
Моя мама отошла в вечность спокойно и тихо в кругу семьи. Я была рядом, держа ее за руку, рассказывая, как сильно ее любили,
– написала ее дочь, актриса Дженна Стерн в инстаграме.
Известно, что последние пять лет Саманта боролась с болезнью.
Что известно о Саманте Эггар?
- Полное имя актрисы – Виктория Луиза Саманта Мария Элизабет Тереза Эггар.
- Она родилась в Великобритании 5 марта 1939 года.
- Девушка училась в художественной школе, после окончания которой работала художником-модельером.
- Позже поступила в школу драматического искусства Уэббера Дугласа в Лондоне и начала играть на сцене Королевского театра. Первой пьесой Эггар стала шекспировская "Сон в летнюю ночь".
- Дебютной в кино для нее была роль в мелодраме "Дикие и жаждущие" с Джоном Гертом и Йеном Макшейном, а одной из самых популярных – в фильме "Коллекционер" (1965), за которую Саманта получила награду в Каннах, а затем "Золотой глобус". Ее тогда даже номинировали на Оскар, однако победу одержать не удалось.
- Что интересно, Эггар снималась в разножанровых лентах. В частности, в фильмах ужасов. Одной из самых популярных ее работ в этом жанре стала лента 1979 года "Выводок".
- В 1964 году актриса вышла замуж за американского актера Тома Стерна, однако в 1971 году пара развелась.
- Кроме дочери, у супругов есть сын Николас Стерн, который работает продюсером.