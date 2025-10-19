Акторці було 86 років. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Hollywood Reporter.

Знаменитість померла в середу, 15 жовтня, у своєму будинку в Шерман-Оукс у Лос-Анджелесі.

Моя мама відійшла у вічність спокійно і тихо в колі сім'ї. Я була поряд, тримаючи її за руку, розповідаючи, як сильно її любили,

– написала її дочка, акторка Дженна Стерн в інстаграмі.

Відомо, що останні п'ять років Саманта боролася з хворобою.

Що відомо про Саманту Еггар?