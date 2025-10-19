Акторці було 86 років. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання The Hollywood Reporter.
Знаменитість померла в середу, 15 жовтня, у своєму будинку в Шерман-Оукс у Лос-Анджелесі.
Моя мама відійшла у вічність спокійно і тихо в колі сім'ї. Я була поряд, тримаючи її за руку, розповідаючи, як сильно її любили,
– написала її дочка, акторка Дженна Стерн в інстаграмі.
Відомо, що останні п'ять років Саманта боролася з хворобою.
Що відомо про Саманту Еггар?
- Повне ім'я актриси – Вікторія Луїза Саманта Марія Елізабет Тереза Еггар.
- Вона народилася у Великій Британії 5 березня 1939 року.
- Дівчина навчалася в художній школі, після закінчення якої працювала художником-модельєром.
- Пізніше вступила в школу драматичного мистецтва Веббера Дугласа в Лондоні й почала грати на сцені Королівського театру. Першою п'єсою Еггар стала шекспірівська "Сон літньої ночі".
- Дебютною в кіно для неї була роль у мелодрамі "Дикі і спраглі" з Джоном Гертом і Єном Макшейном, а однією з найпопулярніших – у фільмі "Колекціонер" (1965), за яку Саманта отримала нагороду у Каннах, а потім "Золотий глобус". Її тоді навіть номінували на Оскар, проте перемогу здобути не вдалось.
- Що цікаво, Еггар знімалася в різножанрових стрічках. Зокрема, у фільмах жахів. Однією із найпопулярніших її робіт у цьому жанрі стала стрічка 1979 року "Виводок".
- У 1964 році акторка вийшла заміж за американського актора Тома Стерна, проте в 1971 році пара розлучилася.
- Окрім доньки, в подружжя є син Ніколас Стерн, який працює продюсером.