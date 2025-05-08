Существуют более 25 лет: 4 самых длинных мультсериала, которые знают во всем мире

Мультсериалы могут длиться годами. Ведь здесь нет актеров, которые заметно стареют, а наоборот – техники анимации постоянно совершенствуются, а картинка выглядит все лучше и лучше.

Существует множество анимационных сериалов, которые длятся десятилетиями. Кино 24 расскажет о самых известных из них.

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"Симпсоны" (1989 – до сих пор)

Количество серий: 790

Это пародия на жизнь якобы рядового американца и его семьи. События происходят в воображаемом городе Спрингфилде, где героев постоянно выжидают какие-то приключения.

"Симпсонам" уже около 36 лет – и этот сериал не планирует останавливаться. Он уже стал культовым благодаря замечательной анимации, озвучке и количеству эпизодов, ставших мемами. Некоторые последние сезоны кажутся слабее, однако большая часть сериала – невероятно интересная и забавная.



Самые длинные сериалы / Кадр из сериала

"Южный Парк" (1997 – до сих пор)

Количество серий: 328

События сериала разворачиваются вокруг четырех мальчиков – Эрика, Стена, Кайла, Кенни и их окружения. Каждый день они попадают в смешные и курьезные ситуации. Шоу рассчитано на взрослую аудиторию, ведь здесь много черного юмора и "запрещенных" тем.

Креативный и забавный ситком выходит уже около 28 лет. Он известен постоянной сатирой на различные темы. Это однозначно одна из самых влиятельных телевизионных комедий. Благодаря коротким эпизодам, простому стилю анимации и забавным сюжетным линиям, сериал очень легко смотрится и просит положительные эмоции.



Самые длинные сериалы / Кадр из сериала

"Гриффины" (1999 – до сих пор)

Количество серий: 437

Мультсериал рассказывает о жизни обычной американской семьи, живущей в вымышленном городке. Здесь высмеиваются реалии американцев, внешняя и внутренняя политика страны, дискриминация и многое другое.

Это шоу только для взрослых, его тематика довольно противоречива, однако "Гриффины" остаются одним из самых популярных мультсериалов 90-х. Для многих последние сезоны уже не кажутся такими интересными, однако фирменный стиль и юмор остается и покоряет фанов.



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"Футурама" (1999 – до сих пор)

Количество серий: 160

Развозчика пиццы Филиппа Фрая случайно заморозили в криогенной камере. Разморозили его аж тысячу лет спустя в городе Новый Нью-Йорк. Его устраивают на работу посыльным в компанию Межпланетный экспресс, занимающейся межгалактическими перевозками.

Это один из самых смешных и цитируемых научно-фантастических сериалов, которому нет равных. Важно и то, что за столько лет существования эпизоды остаются креативными и смешными.



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