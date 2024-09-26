Осторожно – затягивает: 8 самых длинных сериалов в истории человечества
Сериалы, о которых пойдет речь, могут затянуть вас на долгие часы просмотра. В этом списке собраны 8 самых длинных сериалов в истории, которые стали настоящими телевизионными эпопеями. Их сюжеты разворачиваются десятилетиями, а эпизоды насчитывают тысячи серий.
Эти шоу стали культурными феноменами, привлекая зрителей со всего мира и оставаясь на экранах на протяжении многих лет. Некоторые из них настолько затягивают, что трудно оторваться от просмотра. Если вы готовы к длительным телевизионным путешествиям, этот список от Кино 24 для вас!
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Самые длинные сериалы в истории человечества
Это культовые сериалы в истории кино, которые стали настоящими телевизионными эпопеями и оставили заметный след в культуре. Они запомнились зрителям на многие годы благодаря своим увлекательным сюжетам, незабываемым персонажам и исключительным поворотам.
Эти сериалы могут затянуть вас на долгие часы просмотра, ведь в каждом из них есть множество серий, которые позволяют окунуться в разнообразные миры и эмоции.
Вот список лент, которые насчитывают бешеное количество серий и сезонов, побив мировые рекорды:
- "Путеводный свет" 18 262 серий,
- "Дни нашей жизни" 14 000 серий,
- "Все мои дети" 10 755 серий,
- "Санта-Барбара" 2137 серий,
- "Доктор Кто" 840 серий,
- "Друзья" 236 серий,
- "Секретные материалы" 218 серий,
- "Два с половиной человека" 262 серии
Они стали знаковыми для телевизионного искусства, а первый в списке даже вошел в книгу рекордов Гиннеса. Эти сериалы не только длинные, но и знаковые, ведь каждый из них стал частью телевизионной истории, сформировав вкусы и предпочтения миллионов зрителей.