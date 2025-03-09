Сейчас качественные сериалы сложно назвать хуже полнометражных фильмов. Большую роль в этом играет большой бюджет. 24 Канал со ссылкой на Collider расскажет о самых дорогих телешоу.
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"Друзья" (1994 – 2004)
Бюджет: 10 миллионов долларов за эпизод (234 серии)
Любимый телевизионный ситком, который по сей день является фаворитом многих киноманов, рассказывает о жизни особых друзей. Они движутся каждый своим путем в Нью-Йорке – с собственными амбициями и целями.
Бюджет может стать неожиданностью, ведь сериал не выглядит дорогостоящим. Но из-за роста популярности каждый участник актерского состава заработал более 1 миллиона долларов в финальном сезоне.
"Друзья": смотрите трейлер онлайн
"Скорая помощь" (1994)
Бюджет: 1 – 3 сезона: 2 миллиона долларов за эпизод; 4 – 6 сезоны: 13 миллионов долларов за эпизод; 7 – 9 сезоны: 8 миллионов долларов за эпизод.
Эта медицинская драма переносит зрителя в общую больницу округа Чикаго, где врачи переживают то взлеты, то падения в своей профессиональной и личной жизни. Каждый эпизод рассказывает отдельную напряженную историю.
Один из лучших медицинских сериалов имеет звездный актерский состав – это одна из причин, почему проект вышел таким дорогим.
"Скорая помощь": смотрите трейлер онлайн
"Очень странные дела" (2016 – до сих пор)
Бюджет: 30 миллионов долларов за эпизод (42 серии)
Один из самых успешных и одновременно долговременных сериалов Netflix рассказывают о пропавшем мальчике в 80-е годы, секретные правительственные объекты, заговоры и многое другое.
Мрачный и насыщенный острыми поворотами в сюжете сериал имеет амбициозный бюджет. Большой бюджет позволил больше масштабов в съемках и длинные эпизоды, которые напоминают кино.
"Очень странные дела": смотрите трейлер онлайн
Заметим, в этом месяце будет премьера ряда новых кинопроектов. Обратите внимание на лучшие сериалы, которые выйдут в марте.
Среди других ценных сериалов:
- "Игра престолов" (15 миллионов долларов за эпизод, 74 серии);
- "Властелин колец: Кольца власти" (58 миллионов долларов за эпизод, 16 серий);
- "Корона" (13 миллионов долларов за эпизод, 60 серий);
- "Утреннее шоу" (15 миллионов долларов за эпизод, 31 серия);
- "Мир Дикого Запада" (1 сезон: 8 – 10 миллионов долларов за эпизод; сезон 2 – 3: 100 миллионов долларов за каждый; 4 сезон: 160 миллионов долларов);
- "Мандалорец" (15 миллионов долларов за эпизод, 25 серий);
- "Слепота" (15 миллионов долларов за эпизод, 24 серии).