Могут довести до слез: 5 самых грустных драматических сериалов

Трагические и печальные истории с мощными смыслами недаром вызывают особые эмоции. Они могут вытащить наружу самые сокровенные чувства и подавленную боль.

Жизненные испытания, трудности в вымышленных семьях или реальные истории могут шокировать, но одновременно становиться близкими для зрителя. Эти сериалы могут иметь особое влияние, они ломают и собирают вместе, поражают и ощущаются как моральное очищение и настоящий катарсис, пишет Кино 24 со ссылкой Collider.

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"Когда они нас увидят" (2019)

Четырехсерийная криминальная картина основана на реальном деле. Пятеро темнокожих и латиноамериканских подростков ложно обвинили в нападении и изнасиловании женщины в Центральном парке в Нью-Йорке в 1989 году. Это болезненное изображение того, как ложные показания разрушают жизни пятерых юношей и их семей из-за расизма.

"Когда они нас увидят": смотрите трейлер онлайн

"Уборщица. История матери-одиночки" (2021)

В центре сюжета молодая мать Алекс, которая оставляет своего бойфренда-обидчика и самостоятельно воспитывает дочь. Девушка устраивается на работу горничной, чтобы обеспечивать семью. В сериале показывают ее испытания и трудности. "Горничная" – словно дань уважения молодым матерям, что не может не тронуть до слез.

"Уборщица. История матери-одиночки": смотрите трейлер онлайн

"Конь БоДжек" (2014 – 2020)

Это анимационный сериал о коне БоДжеке, который когда-то был звездой шоубизнеса. Он хочет вернуть свой статус и популярность, поэтому решает опубликовать откровенную автобиографию. Хоть персонажи сериала являются просто антропоморфными животными, их истории кажутся реалистичными. Сериал получил хорошие отзывы критиков за реалистичное изображение проблем с ментальным здоровьем, потому что под черным юмором спряталось много других важных тем.

"Конь БоДжек": смотрите трейлер онлайн

"Это мы" (2016 – 2022)

Семейная драма рассказывает о семье Пирсон – трех братьев и сестер и их родителей. События рассказываются в разных временных рамках, они показывают настоящее и прошлое с помощью воспоминаний. Джек и Ребекка хотят быть лучшими родителями для своих детей, у каждого из которых свои особенности. Сериал затрагивает сложные и острые темы – потери, заболевания, человеческих отношений.

"Это мы": смотрите трейлер онлайн

"Оставленные"

Сверхъестественная драма рассказывает о жителях Мейплтона через три года после исчезновения некоторых жителей города. В центре сюжета – те, кто остался в Мейплтоне и их трудности. Несмотря на сверхъестественные элементы, это тревожная, но и мощная история о потере, горе, веру и страдания. Сериал исследует эмоции персонажей, которые актеры точно передают на экране.

"Оставленные": смотрите трейлер онлайн