Самые интересные сериалы июня 2022 года: 15 самых ожидаемых премьер
Среди лучших июньских премьер 2022 – криминальная драма "Острые картузы", фантастика и триллер "Мир Дикого Запада", а ценители супергеройских картин заценят сериал "Хлопаки" и "Мисс Марвел". Что смотреть в первый месяц лета читайте в Кино 24.
Июнь 2022 порадует зрителей сразу несколькими новыми сезонами уже известных на весь мир сериалов. Но будет немало и новинок, в частности, южнокорейская версия "Бумажного дома" и супергеройская картина "Мисс Марвел", которых так долго все ждали.
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Премьеры сериалов июня 2022 года
1.Пацаны
Дата выхода: 3 июня
Сезон: третий
Если зрителям надоели ленты, в которых супергерои со сверхспособностями помогают людям, тогда "Пацаны" станут идеальным выбором для просмотра. В этом проекте решили показать, что произошло бы, если бы люди с суперсилами преследовали собственные мотивы и работали на корпорацию, не задумываясь о ее работе и последствиях.
По сюжету главный герой Гьюи теряет любимую девушку, когда один из "суперов" не контролирует свои силы. Тогда к нему наведывается мститель Билли, собравший собственную команду, чтобы противостоять и уничтожать неконтролируемых супергероев. Казалось бы, это самоубийство, но Ребята отлично справляются со своей миссией.
В финальных эпизодах жена Билли погибает в поединке с Грозой, поэтому главный герой снова будет переживать ее потерю. А вот Гьюи столкнется с опаснейшим врагом, даже не подозревая об этом. Поэтому зрителей ждет увлекательный экшн с новыми перипетиями в жизни главных героев.
"Пацаны": смотрите трейлер
2. Мисс Марвел
Дата выхода: 6 июня
Сезон: первый
По сюжету 16-летняя мусульманка Камала Хан является большой поклонницей Капитана Марвела. Как все подростки, девушка искала свое место в этом большом мире, пока не получила суперсилу как герои, которыми она искренне восхищалась.
Всего будет 6 серий сериала. Главную роль сыграет Иманн Веллани. Это пакистанско-канадская актриса из Маркхема, Онтарио. Участие в шоу "Мисс Марвел" станет дебютом на экране. А вот в киновселенной Marvel впервые появится героиня-мусульманка, которая получит суперспособность.
"Мисс Марвел": смотрите трейлер
3. Острые козырьки
Дата выхода: 10 июня
Сезон: шестой и финальный
В новых эпизодах Томас Шелби (Киллиан Мерфи) столкнется с лидером британских фашистов Освальдом Мосли (Сэм Клафлин), а также столкнется с загадочным новым персонажем. Их битва при жизни будет проходить как на улицах, так и на политической арене.
Кроме Мерфи и Клафлина в сериале сыграли также Аня Тейлор-Джой, Том Гарди и Пол Андерсон.
"Острые козырьки": смотрите трейлер
4. Академия "Амбрелла"
Дата выхода: 22 июня
Сезон: третий
События этого сериала разворачиваются в альтернативной реальности. На свет одновременно появляются младенцы, наделенные суперспособностями. Сэр Реджинальда Гарггриус спасает семерых новорожденных от угроз создать Академию "Амбрелла". Вместе они будут использовать свои суперсилы для защиты Земли.
В третьем сезоне должны показать все параллельные временные линии.
"Академия "Амбрелла": смотрите трейлер
5. Бумажный дом
Дата выхода: 24 июня
Сезон: первый
Это корейская версия испанского сериала Netflix "Бумажный дом". На этот раз герои будут совершать большое ограбление в Корее. В трейлере нам показали Ю Чи Те, стоящее перед масками лицо Сальвадора Дали из испанского оригинала. Он протягивает руку и берет одну из них.
В ролике также появляется Юнджин Ким, являющаяся главной в целевой группе. В конце тизера показывают участников ограбления со своими кодовыми именами.
Режиссером адаптации стал Ким Хон Сон, а сценаристом – Рю Эн Дже. Первый сезон будет иметь 12 эпизодов продолжительностью 60 минут.
"Бумажный дом" южнокорейская версия: смотрите тизер
Еще больше премьер сериалов июня:
- "Ритмика" (3 июня 2022, 2 сезон);
- "Пол – это лава" (3 июня, 2 сезон);
- "Ирма Веп" (6 июня, 1 сезон);
- "Ради всего человечества" 10 июня, 3 сезон);
- Личное/Intimacy (10 июня, 1 сезон);
- Темные ветра / Dark Winds (12 июня 2022, 1 сезон);
- Любимый дурак Бога (15 июня 2022, 1 сезон);
- "Хлоя" (24 июня, 1 сезон);
- "Мир Дикого Запада" (26 июня, 4 сезон);
- "Убийства только в доме" (28 июня, 2 сезон).