Самые интересные сериалы июня 2022 года: 15 самых ожидаемых премьер

Среди лучших июньских премьер 2022 – криминальная драма "Острые картузы", фантастика и триллер "Мир Дикого Запада", а ценители супергеройских картин заценят сериал "Хлопаки" и "Мисс Марвел". Что смотреть в первый месяц лета читайте в Кино 24.

Июнь 2022 порадует зрителей сразу несколькими новыми сезонами уже известных на весь мир сериалов. Но будет немало и новинок, в частности, южнокорейская версия "Бумажного дома" и супергеройская картина "Мисс Марвел", которых так долго все ждали.

Узнайте также 10 фильмов, которые должен просмотреть каждый украинец в 2022 году

Премьеры сериалов июня 2022 года

1.Пацаны

Дата выхода: 3 июня

Сезон: третий

Если зрителям надоели ленты, в которых супергерои со сверхспособностями помогают людям, тогда "Пацаны" станут идеальным выбором для просмотра. В этом проекте решили показать, что произошло бы, если бы люди с суперсилами преследовали собственные мотивы и работали на корпорацию, не задумываясь о ее работе и последствиях.

По сюжету главный герой Гьюи теряет любимую девушку, когда один из "суперов" не контролирует свои силы. Тогда к нему наведывается мститель Билли, собравший собственную команду, чтобы противостоять и уничтожать неконтролируемых супергероев. Казалось бы, это самоубийство, но Ребята отлично справляются со своей миссией.

В финальных эпизодах жена Билли погибает в поединке с Грозой, поэтому главный герой снова будет переживать ее потерю. А вот Гьюи столкнется с опаснейшим врагом, даже не подозревая об этом. Поэтому зрителей ждет увлекательный экшн с новыми перипетиями в жизни главных героев.

"Пацаны": смотрите трейлер

2. Мисс Марвел

Дата выхода: 6 июня

Сезон: первый

По сюжету 16-летняя мусульманка Камала Хан является большой поклонницей Капитана Марвела. Как все подростки, девушка искала свое место в этом большом мире, пока не получила суперсилу как герои, которыми она искренне восхищалась.

Всего будет 6 серий сериала. Главную роль сыграет Иманн Веллани. Это пакистанско-канадская актриса из Маркхема, Онтарио. Участие в шоу "Мисс Марвел" станет дебютом на экране. А вот в киновселенной Marvel впервые появится героиня-мусульманка, которая получит суперспособность.

"Мисс Марвел": смотрите трейлер

3. Острые козырьки

Дата выхода: 10 июня

Сезон: шестой и финальный

В новых эпизодах Томас Шелби (Киллиан Мерфи) столкнется с лидером британских фашистов Освальдом Мосли (Сэм Клафлин), а также столкнется с загадочным новым персонажем. Их битва при жизни будет проходить как на улицах, так и на политической арене.

Кроме Мерфи и Клафлина в сериале сыграли также Аня Тейлор-Джой, Том Гарди и Пол Андерсон.

"Острые козырьки": смотрите трейлер

4. Академия "Амбрелла"

Дата выхода: 22 июня

Сезон: третий

События этого сериала разворачиваются в альтернативной реальности. На свет одновременно появляются младенцы, наделенные суперспособностями. Сэр Реджинальда Гарггриус спасает семерых новорожденных от угроз создать Академию "Амбрелла". Вместе они будут использовать свои суперсилы для защиты Земли.

В третьем сезоне должны показать все параллельные временные линии.

"Академия "Амбрелла": смотрите трейлер

5. Бумажный дом

Дата выхода: 24 июня

Сезон: первый

Это корейская версия испанского сериала Netflix "Бумажный дом". На этот раз герои будут совершать большое ограбление в Корее. В трейлере нам показали Ю Чи Те, стоящее перед масками лицо Сальвадора Дали из испанского оригинала. Он протягивает руку и берет одну из них.

В ролике также появляется Юнджин Ким, являющаяся главной в целевой группе. В конце тизера показывают участников ограбления со своими кодовыми именами.

Режиссером адаптации стал Ким Хон Сон, а сценаристом – Рю Эн Дже. Первый сезон будет иметь 12 эпизодов продолжительностью 60 минут.

"Бумажный дом" южнокорейская версия: смотрите тизер

Еще больше премьер сериалов июня: