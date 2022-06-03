Червень 2022 року потішить глядачів одразу декількома новими сезонами вже відомих на весь світ серіалів. Але буде чимало й новинок, зокрема, південнокорейська версія "Паперового будинку" та супергеройська картина "Міс Марвел", на які так довго усі чекали.

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Прем’єри серіалів червня 2022 року

1. Хлопаки

Дата виходу: 3 червня

Сезон: третій

Якщо глядачам набридли стрічки, в яких супергерої з надздібностями допомагають людям, тоді "Хлопаки" стануть ідеальним вибором для перегляду. У цьому проєкті вирішили показати, що б сталось, якби люди із суперсилами переслідували власні мотиви та працювали на корпорацію, не задумуючись про її роботу та наслідки.

За сюжетом, головний герой Г'юї втрачає кохану дівчину, коли один із "суперів" не контролює свої сили. Тоді до нього навідується месник Біллі, який зібрав власну команду, щоб протистояти й знищувати неконтрольованих супергероїв. Здавалось би, це самогубство, однак Хлопаки чудово справляються зі своєю місією.

У фінальних епізодах дружина Біллі гине у поєдинку з Грозою, відтак головний герой знову переживатиме її втрату. А от Г'юї зітнеться з найнебезпечнішим ворогом, навіть не підозрюючи про це. Тому на глядачів чекає захопливий екшн з новими перипетіями у житті головних героїв.

"Хлопаки": дивіться трейлер

2. Міс Марвел

Дата виходу: 6 червня

Сезон: перший

За сюжетом 16-річна мусульманка Камала Хан є великою шанувальницею Капітана Марвела. Як усі підлітки, дівчина шукала своє місце у цьому великому світі, поки не отримала суперсилу, як герої, якими вона щиро захоплювалася.

Усього буде 6 серій серіалу. Головну роль зіграє Іман Веллані. Це пакистансько-канадська актриса з Маркхема, Онтаріо. Участь у шоу "Міс Марвел" стане її дебютом на екрані. А ось у кіновсесвіті Marvel вперше з’явиться героїня-мусульманка, яка отримає суперздібності.

"Міс Марвел": дивіться трейлер

3. Гострі картузи

Дата виходу: 10 червня

Сезон: шостий і фінальний

У нових епізодах Томас Шелбі (Кілліан Мерфі) зіштовхнеться з лідером британських фашистів Освальдом Мослі (Сем Клафлін), а також зіштовхнеться з загадковим новим персонажем. Їхня битва за життя відбуватиметься як на вулицях, так і на політичній арені.

Окрім Мерфі та Клафліна, у серіалі зіграли також Аня Тейлор-Джой, Том Гарді та Пол Андерсон.

"Гострі картузи": дивіться трейлер

4. Академія "Амбрелла

Дата виходу: 22 червня

Сезон: третій

Події цього серіалу розгортаються в альтернативній реальності. На світ одночасно з'являються немовлята, наділені суперздатностями. Сер Реджинальда Гарггрівс рятує сімох новонароджених від загроз, щоб створити Академію "Амбрелла". Разом вони використовуватимуть свої суперсили для захисту Землі.

У третьому сезоні мають показати усі паралельні часові лінії.

"Академія "Амбрелла": дивіться трейлер

5. Паперовий будинок

Дата виходу: 24 червня

Сезон: перший

Це корейська версія іспанського серіалу Netflix "Паперовий будинок". Цього разу герої здійснуватимуть велике пограбування у Кореї. У трейлері нам показали Ю Чі Те, який стоїться перед масками обличчя Сальвадора Далі з іспанського оригіналу. Він простягає руку і бере одну з них.

У ролику також з'являється Юнджин Кім, яка є головною у цільовій групі. Наприкінці тизеру показують учасників пограбування зі своїми кодовими іменами.

Режисером адаптації став Кім Хон Сон, а сценаристом – Рю Ен Дже. Перший сезон матиме 12 епізодів тривалістю 60 хвилин.

"Паперовий будинок" південнокорейська версія: дивіться тизер

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