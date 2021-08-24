Юрий Горбунов – один из самых популярных звезд украинского шоу-биза. Шоумен активно участвует в телевизионной жизни. Его творчество как актера насчитывает более 20 кинолент. Ко дню рождения звезды редакция кино 24 вспомнила яркие роли Юрия Горбунова в украинских сериалах.

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Последний москаль

Режиссер: Семен Горов

Количество сезонов: 2 (2015 и 2016 года)

​Количество серий: 32

В главных ролях: Игорь Скрипко, Юрий Горбунов, Владимир Горянский, Назар Заднепровский и другие

Сюжет

Парень из Москвы приезжает в украинское село к родному дяде и влюбляется там в сельскую учительницу Ксению. Не все так просто, как кажется на первый взгляд, его ждут неожиданные приключения. Все же его родной дядя Иван только и мечтает избавиться от племянника – и он составляет безумный план.

Роль Юрия Горбунова

В этой ленте шоумен сыграл двух персонажей: Ивана Ивановича Петрука и Дмитрия Ивановича Петрука – отца и дядю Валеры. Они близнецы.

Помню, что была сцена, где Иван беседует с Валерой, и там нужно было пустить слезу, а мы с Игорем смотрим друг на друга и начинаем хохотать. За нами хохочет вся съемочная группа,

– вспоминает съемки Горбунов.



Юрій Горбунов у серіалі "Останній москаль" / Фото Кіноріум

Критика

В нашей стране сериал получил не только положительные, но и ряд негативных отзывов среди представителей творческой интеллигенции. Ведь, по их словам, сериал показывает, что "москаль" показан в более выгодном свете, а украинцы – недалекие и необразованные.

Однако, за первые пять дней сериал на ютуб-странице собрал более 3 миллионов просмотров. В день премьеры лента была топ-трендовым запросом среди украинцев.

"Последний Москаль. Судный день" 1 серия 2016 год: смотрите видео

Село на миллион

Режиссер: Бата Недич

Количество сезонов: 2 (2016 и 2017 года)

​ Количество серий: 24

В главных ролях: Дмитрий Сова, Анна Кошмал, Константин Войтенко, Анатолий Хостикоев, Наталья Сумская, Татьяна Зиновенко, Юрий Горбунов и другие

Сюжет

Сериал является адаптацией хорватского формата Kud Puklo Da Puklo. От оригинала создатели ленты сохранили только сюжетную линию. В центре событий – село Кулябы якобы на Тернопольщине (на самом деле села нет), где идет серьезная борьба за миллион! Однако, мы знаем село Дулябы – на Полтавщине.

Роль Юрия Горбунова

Юрий Горбунов сыграл священника Любомира. Он помогает людям своими мудрыми советами.

В "Селе на миллион", можно сказать, у меня роль "третейского судьи". Мой герой не претендует на миллион. Напротив, у отца Любомира есть цель: сделать так, чтобы этот миллион достался тому, кто заслуживает,

– делится Юрий.



Юрий Горбунов в сериале "Село на миллион" / Фото 1+1

Критика

Тернополяне в частности неоднозначно воспринимают киноленту, ведь, считают, что авторы показали не настоящую жизнь селян.

"Село на миллион" 2 сезон 1 серия 2017 год: смотрите видео

Большие Вуйки

Режисери: Митя Шмурак, Дмитрий Манифест

Количество сезонов: 2 ( 2015 и 2020 года)

Количество серий: 32

В главных ролях: Владимир Горянский, Назар Заднепровский, Юрий Горбунов, Владимир Николаенко, Лилия Ребрик, Наталья Корецкая, Екатерина Кухар, Михаил Поплавский, Надежда Мейхер

Сюжет

Сериал является спин-офом комедии "Последний москаль" и показывает жизнь гуцулов в селе Большие Вуйки. Они переезжают в Киев и попадают в увлекательные и забавные столичные приключения. Комедию посмотрели почти 10 миллионов украинцев.

Роль Юрия Горбунова

Юрий Горбунов в сериале сыграл главную роль Ивана Ивановича Петрука – столяра села. Кроме того, украинский шоумен стал креативным продюсером ленты.

Когда ты занимаешься работой, которая нравится, когда ты в коллективе людей, которые получают удовольствие от того, что делают, и все в хорошем настроении, то работа превращается в отдых,

– делится шоумен.



Главные герои сериала "Большие вуйки" / Фото Кинориум

Критика киноленты

Сериал еще во время его трансляции раскритиковали за сценарий, высмеивание жителей села и "отсталость гуцулов на фоне многоликой столицы...", а также паразитирование на комедиях советского режиссера Леонида Гайдая. При этом причиной называют отсутствие "стержневого конфликта, на котором держится драматургия любого сериала".

"Большие вуйки" 2 сезон 1 серия 2020 год: смотрите видео