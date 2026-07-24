Названы самые кассовые украинские фильмы 2026 года: сколько они уже заработали

Еще несколько лет назад к украинскому кино часто относились по принципу: "Ну, посмотрим, ведь это наше". Сегодня же все чаще звучит другая фраза: "А когда премьера?". И, похоже, это уже не просто патриотизм, а новая привычка.

Раньше украинские фильмы в прокате приходилось буквально искать. Теперь же все чаще ищут свободные места на их сеансы. По данным Multiplex, которые приводит Delo.ua, за годы большой войны доля украинских фильмов в прокате выросла на 100–200% – с около 5% до более 12% в первом полугодии 2026 года, а в 2025 году достигала 14%.



Названы самые кассовые украинские фильмы 2026 года / Кадр из фильма "Ну мам"



По сравнению с прошлым годом тенденция очевидна: украинское кино уже давно перестало быть "запасным вариантом" в расписании кинотеатров.

Доказательством этого стали и кассовые сборы. В десятку самых успешных релизов первого полугодия 2026 года вошли сразу две украинские картины. Семейная комедия "Ну, мам!" собрала более 28,8 миллиона гривен, а военный экшен "Киллхаус", основанный на реальных событиях, заработал почти 18 миллионов гривен.

В Film.ua ранее объясняли, что больше всего украинцы сейчас тянутся именно к комедиям. После нескольких лет жизни в условиях войны людям хочется хотя бы на два часа отключить тревожные новости и просто посмеяться. В то же время зрители доказали, что готовы поддерживать и документальное, и драматическое кино, если история действительно цепляет.

При этом украинское кино все увереннее чувствует себя не только на родине. Отечественные фильмы покупают международные платформы, их показывают на больших фестивалях, а отдельные проекты уже получают мировые награды.

Так, например, найдет своего зрителя и новый украинский фильм "Поезд „Червона рута“", премьера которого запланирована на 20 августа.

