24 Канал собрал пять короткометражных художественных фильмов продолжительностью от 8 до 39 минут. Здесь есть Бенедикт Камбербэтч, динозавры, жуткая кукла и история, которая за 13 минут успевает рассказать больше, чем некоторые двухчасовые драмы.

"Замечательная история Генри Шугара"

Год: 2023

Жанр: комедия, приключения, фэнтези

IMDb: 7,4

Продолжительность: 39 минут

Богатый Генри Шугар узнает о человеке, который научился видеть с закрытыми глазами. Конечно, первая мысль Генри – не "какое чудо человеческого ума", а "интересно, можно ли с помощью этого обмануть казино".

Герой начинает тренироваться, чтобы овладеть необычной способностью, но дальше история неожиданно развивается совсем не так, как ожидаешь. В главной роли – Бенедикт Камбербэтч, а режиссером выступил Уэс Андерсон.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 95% одобрительных отзывов от критиков. Рецензенты отмечают, что узнаваемый визуальный стиль Андерсона удивительно хорошо сочетается с прозой Роальда Даля. Фильм получил и "Оскар" за лучший короткометражный игровой фильм.

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"Замечательная история Генри Шугара": смотреть трейлер

"Лебедь"

Год: 2023

Жанр: драма, триллер

IMDb: 6,7/10

Продолжительность: 17 минут

Двое старших хулиганов издеваются над умным и тихим мальчиком Питером. То, что начинается как жестокий буллинг, постепенно превращается в опасное испытание его выносливости.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у "Лебедя" 95% положительных отзывов критиков. Обозреватели хвалили смелую постановку, быстрый темп повествования и то, как Андерсон сохранил свой фирменный кукольно-театральный стиль, но применил его к гораздо более мрачной истории.

"Лебедь": смотреть трейлер

"Схватка в лагере "Биг-Рок"

Год: 2019

Жанр: фантастика, приключения, экшн

IMDb: 6,9

Продолжительность: около 8–10 минут

События происходят после "Мира юрского периода 2". Динозавры уже вырвались в обычный мир, а одна семья решает провести вечер в кемпинге.

Спокойный ужин быстро заканчивается, когда возле лагеря появляются динозавры, а вслед за ними – голодный аллозавр. И вот семейный отдых превращается в борьбу за выживание, во время которой вспомнить о негативном отзыве на Booking как-то уже не получается.

Что говорят критики: The Guardian назвал короткометражку одной из лучших вещей в новой части франшизы "Мир юрского периода", похвалив ее за напряжение и отсутствие всего лишнего. Издание даже предположило, что эти несколько минут работают лучше, чем два предыдущих полнометражных фильма серии.

"Схватка в лагере "Биг-Рок": смотреть трейлер

"Прости нам грехи наши"

Год: 2022

Жанр: драма

IMDb: 6,5

Продолжительность: 13 минут

Германия времен нацизма. Мальчик Питер имеет физическую инвалидность и оказывается в опасности из-за политики нацистского режима в отношении людей с инвалидностью. Когда солдаты приходят за ним, ребенку приходится бежать и принимать решения, к которым ни один ребенок не должен быть готов.

Что говорят критики: Ready Steady Cut поставил фильму 3,5 из 5, отметив, что режиссер Эшли Икин за менее чем 15 минут создала действительно сильную и болезненную историю. В то же время обозреватель отметил, что тема настолько масштабна, что могла бы выдержать и полнометражный формат.

"Прости нам наши грехи": смотреть трейлер

"Кукловод"

Год: 2017

Жанр: хоррор, мистика, триллер

IMDb: 7,3

Продолжительность: 10 минут

Супруги теряют маленького сына и обращаются к загадочному кукловоду. Он создает для них куклу, которая позволяет на короткое время снова увидеть ребенка живым. Есть только одно правило: не проводить с ней больше времени, чем разрешено.

Что говорят критики: Dread Central похвалил картину за жуткую атмосферу, образ самого Кукольника и финальный поворот.

Horror Screams Video Vault также отметил визуальную работу и то, как в истории используется знакомая тема горя и опасного желания вернуть умершего.

К тому же "Кукловод" собрал 12 фестивальных наград, в том числе за хоррор и короткометражное кино.

"Кукловод": смотреть трейлер

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