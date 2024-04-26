Кино 24 подобрал экшны и боевики последних лет, имеющие высокий рейтинг и зрительскую любовь. Истории о настоящих героях вдохновляют, побуждают верить в справедливость и победу добра.

Советуем "Соперники" и не только: 3 высокорейтинговых фильма, которые передают дух теннисных турниров

Ночной агент

Питер Сазерленд работает "ночным агентом": принимает звонки на линию, чтобы передать дальше. Из-за запутанной истории с отцом у самого Питера – репутация ненадежного парня. Но как-то ночью звонит девушка: она стала свидетелем убийства своих родных и сейчас убийца пытается убрать и ее. Сазерленд дает действенные советы, как защититься до приезда полиции.

Сам не подозревая, Питер оказывается в центре сложной интриги, где ему отведена некая роль. Какая именно и кем?

"Ночной агент": смотрите онлайн трейлер сериала

"Двойные ставки"

Герой войны Игорь Шведов возвращается с фронта домой и сразу оказывается в центре опасных событий. На его глазах убивают родного брата, и чтобы найти убийц, Шведов идет служить в полицию. Он узнает, что брат был влиятельным криминальным авторитетом, также пытается выяснить: кто в его окружении является кем на самом деле.

Шведов объявляет войну бандитам и оборотням в погонах. Один против всех. Чем закончится эта опасная схватка? Свежий украинский криминальный экшн, премьерный показ которого транслируется на канале ICTV2.

"Двойные ставки": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ричер"

Главный герой – бывший военный полицейский Джек Ричер, путешествует по штатам и наводит порядок. Он яростно наказывает "плохих парней", помогая правосудию и обычным людям.

В первом сезоне его неожиданно арестовывают в провинциальном заведении, однако Джон раскрывает запутанное дело убийства родного брата. Во втором сезоне его ждет новое дело убийства товарища по оружию.

"Ричер": смотрите онлайн трейлер сериала

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

"Континенталь"

Мини-сериал рассказывает о прошлом Уинстона Скотта, владельца отелей "Континенталь" из вселенной историй о Джоне Уике.

1970-е годы, Нью-Йорк. Фрэнки Скотт, старший брат Уинстона, похищает монетный пресс у главы преступного синдиката, психопата Кормака О'Коннора. На помощь брату из Лондона прибывает Уинстон, и начинается очень опасная игра на выживание: головорезы против двух братьев.

"Континенталь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Каратель"

Главный герой Фрэнк Касл – настоящий мститель: он ведет свою войну с преступниками, которые виновны в гибели его жены и детей. Но в прошлом "праведного" Касла все не так хорошо, как бы ему хотелось. И однажды он решает расставить точки над "і" в сомнительных заданиях, которые получал от влиятельных структур и некоторых из правительства.

"Каратель": смотрите онлайн трейлер сериала

Окунитесь в мир настоящего экшна вместе с культовыми сериалами, которые появились недавно. Это путешествие точно будет увлекательным!