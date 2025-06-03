Все три проекта начнут снимать в 2025-м году и выпустят в украинский прокат в течение 2025-2026-х годов. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на FILM.UA.

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Самые ожидаемые украинские фильмы, которые станут хитами всеукраинского кинотеатрального проката

"Поезд к Рождеству" зрители увидят уже на рождественские праздники – 1 декабря 2025 года,

"Мавка. Настоящий миф" – 1 марта 2026 года,

"Поезд "Червона Рута"" – 24 августа 2026 года по случаю 35 годовщины Дня Независимости Украины.

Каждый из этих фильмов является продолжением популярных лент, которые стали народными хитами и могут похвастаться коммерческим успехом в украинском и международном прокатах. Так, "Поезд в 31 декабря" собрал более 52 миллионов гривен в Украине и сейчас является самым кассовым украинским фильмом 2025 года.

"Поезд в 31 декабря": смотрите онлайн трейлер фильма

А полнометражная анимация "Мавка. Лесная песня" является самым успешным национальным фильмом за всю историю украинского кинопроизводства, собравший более 21 миллиона долларов в кинотеатрах по всему миру.

Что известно о самых ожидаемых премьерах

"Поезд к Рождеству" продолжает историю любимых героев "Поезда в 31 декабря". Волею случая накануне Рождества в один поезд садятся совершенно разные пассажиры со своими проблемами и мечтами, и теперь им всем придется организовывать Святой ужин прямо в вагоне ресторане. В ожидании первой звезды все пассажиры объединяются в одну большую украинскую семью. И начинают происходить чудеса.

Еще одна история героев "Поезда в 31 декабря", но на этот раз летняя, – станет основой семейной комедии "Поезд "Червона Рута". Червона рута – это украинский культовый символ настоящей любви, легендарная песня и цветок, о которой слагали мифы, одноименный фестиваль и даже реальный поезд, существовавший в 70-х годах и был красного цвета. В этой истории этот символ кому-то поможет найти настоящую любовь, кому-то – сохранить его, а кому-то – понять, что оно всегда было рядом. События ленты будут посвящены 35-й годовщине Независимости Украины и 55-летию выхода культового мюзикла "Червона рута".

"Поезд к Рождеству" и "Поезд "Червона Рута" производятся и выходят в украинский прокат в рамках стратегического сотрудничества FILM.UA с сетью мультимаркетов "Аврора".

"Мавка. Настоящий миф" – это новое уникальное романтическое фэнтези во Вселенной Мавки. Художественный фильм вдохновлялся аутентичной мифологией и расскажет историю новых героев и страстей. В центре сюжета – Мавка, мистическая и опасная лесная нимфа, которая влюбляется в биолога Лукьяна вместо того, чтобы погубить его в таинственном лесном озере, где человеческие души ждут русалки и другие мавки. И они готовы на все, чтобы Мавка осталась на темной стороне.

Кинотеатральный дистрибутор фильмов на территории Украины – компания Green Light Films в коллаборации с FILM.UA Дистрибуция. Ранее компании уже имели успешный совместный опыт проката фильмов "Песики" (32 миллиона гривен кассовых сборов) и "Поезд в 31 декабря" (52 миллиона гривен кассовых сборов).

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