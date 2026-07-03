3 июля голливудской звезде исполнилось 63 года, но, похоже, паспорт для него – всего лишь документ для пересечения границы. Ведь в мире Тома Круза возраст – это просто цифра, которую можно смело игнорировать, если впереди очередной смертельно опасный трюк. 24 канал решил вспомнить не только о том, как складывалась карьера звезды, но и о самых экстремальных сценах, которые актер исполнил без дублеров. И да, после этого каскадеры могут немного обидеться.

Полет на самолете… снаружи



Фильм "Миссия невыполнима: Нация изгоев" / Кадр из фильма



В фильме "Миссия невыполнима: Нация изгоев" Круз буквально висел на корпусе военно-транспортного самолета Airbus A400M, пока тот взлетал.

Никакой магии компьютерной графики – только два страховочных троса, скорость свыше 250 километров в час и риск получить в лицо птицу или любой случайный обломок. Сам актер неоднократно называл этот трюк одним из самых опасных в своей карьере.

Покорил самое высокое здание мира



Фильм "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" / Фото Paramount Pictures



Если вы нервничаете, глядя вниз с третьего этажа, не открывайте кадры из "Миссии невыполнимой: Протокол Фантом".

Для фильма Круз лазил по внешней стене небоскреба Бурдж-Халифа на высоте более 500 метров. Жара, ветер и десятки часов на фасаде самого высокого здания планеты – обычный рабочий день актера.

Догнать вертолет

В "Миссии невыполнимой: Фол-аут" Круз поднимался по канату к вертолету над горами Новой Зеландии.

Во время одного из дублей он больно ударился спиной, но решил, что это явно не повод прекращать сцену. В итоге ее повторили несколько раз, пока режиссер не сказал заветное "Снято".

Прыжок головой вниз

В "Миссии невыполнимой 2" актер выполнял реальное падение головой вниз с резкой остановкой буквально за мгновение до камеры.

Говорят, сцену повторили почти сорок раз. Очевидно, чтобы зрители могли еще эффектнее затаить дыхание.

Перелом, который не остановил съемки

Во время работы над "Фоллаутом" Круз прыгал между крышами зданий в Лондоне.

Один из прыжков закончился переломом лодыжки. Но вместо того, чтобы сразу обратиться к врачу, актер... доиграл сцену до конца. Именно этот дубль и остался в финальной версии фильма.

Мотоцикл и еще немного адреналина

В фантастическом боевике "Обливион" Том Круз лично выполнял все мотоциклетные трюки.

В одном из дублей он не удержал мотоцикл после приземления. Встал, улыбнулся и поехал дальше. Создается впечатление, что слово "паника" просто отсутствует в его словаре.

Прыжок, который попал в Книгу рекордов Гиннеса



Фильм "Миссия невыполнима: Финальная расплата" / Кадр из фильма



В "Миссии невыполнимой: Финальная расплата" Том Круз взлетает на мотоцикле со скалы, отпускает его в пропасть, а сам спасается с помощью парашюта. Ради нескольких минут на экране актер выполнил более 13 тысяч тренировочных прыжков на мотоцикле и около 500 прыжков с парашютом. Именно этот трюк официально попал в Книгу рекордов Гиннеса

И если ты любишь боевики, то этот фильм точно стоит посмотреть.