3 липня голлівудській зірці виповнилося 63 роки, але, схоже, паспорт існує для нього лише як документ для перетину кордону. Бо у світі Тома Круза вік – це просто цифра, яку можна сміливо ігнорувати, якщо попереду черговий смертельно небезпечний трюк. 24 канал вирішив згадати не тільки про те, як складалась кар’єра зірки, але й про найекстремальніші сцени, які актор виконав без дублерів. І так, після цього каскадери можуть трохи образитися.

Політ на літаку…зовні



Фільм "Місія неможлива: Нація ізгоїв" / Кадр з фільму



У фільмі "Місія неможлива: Нація ізгоїв" Круз буквально висів на корпусі військово-транспортного літака Airbus A400M, поки той злітав.

Жодної магії комп'ютерної графіки – лише два страхувальні троси, швидкість понад 250 кілометрів на годину та ризик отримати в обличчя птаха або будь-який випадковий уламок. Сам актор неодноразово називав цей трюк одним із найнебезпечніших у своїй кар'єрі.

Підкорив найвищу будівлю світу



Фільм "Місіянеможлива: Протокол Фантом" / Фото Paramount pictures



Якщо ви нервуєте, дивлячись вниз із третього поверху, не відкривайте кадри з "Місії неможливої: Протокол Фантом".

Для фільму Круз лазив по зовнішній стіні хмарочоса Бурдж-Халіфа на висоті понад 500 метрів. Спека, вітер і десятки годин на фасаді найвищої будівлі планети – звичайний робочий день актора.

Наздогнати гелікоптер

У "Місії неможливій: Фолаут" Круз піднімався по канату до гелікоптера над горами Нової Зеландії.

Під час одного з дублів він боляче вдарився спиною, але вирішив, що це явно не причина завершувати сцену. Зрештою її повторили кілька разів, поки режисер не сказав заповітне "Знято".

Стрибок головою вниз

У "Місії неможливій 2" актор виконував реальне падіння головою вниз із різкою зупинкою буквально за мить до камери.

Кажуть, сцену повторили майже сорок разів. Очевидно, щоб глядачі могли ще ефектніше затамувати подих.

Перелом, який не зупинив зйомки

Під час роботи над "Фолаутом" Круз стрибав між дахами будівель у Лондоні.

Один зі стрибків завершився переломом щиколотки. Але замість того, щоб одразу просити лікаря, актор... дограв сцену до кінця. Саме цей дубль і залишився у фінальній версії фільму.

Байк і ще трохи адреналіну

У фантастичному бойовику "Облівіон" Том Круз особисто виконував усі мотоциклетні трюки.

В одному з дублів він не втримав мотоцикл після приземлення. Піднявся, усміхнувся і поїхав далі. Складається враження, що слово "паніка" просто відсутнє у його словнику.

Стрибок, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса



Фільм "Місія неможлива: Фінальна розплата" / Кадр з фільму



У "Місії неможливій: Фінальна розплата" Том Круз злітає на мотоциклі зі скелі, відпускає його в прірву, а сам рятується парашутом. Заради кількох хвилин на екрані актор виконав понад 13 тисяч тренувальних стрибків на байку та близько 500 стрибків із парашутом. Саме цей трюк офіційно потрапив до Книги рекордів Гіннеса

І якщо ти полюбляєш екшени, тоді цей фільм точно варто переглянути.