Читайте о премьерах, которых стоит ожидать в 2024 году и отметьте эти даты в календаре, чтобы точно не упустить как продолжение любимых историй, так зарождения новых.
Советуем 5 культовых фильмов, мотивирующих начать новый год с чистого листа
"Венздей" 2 сезон
По сюжету сериала 15-летняя Венздей, изгнанная из нескольких школ в течение года, отправляется в академию Невермор. Эта академия – бывшее учебное заведение ее родителей и прежнее место обучения самого Эдгара По, принимает учеников, испытывающих трудности в обычных школах – оборотни, вампиры и другие "отщепенцы", они же называют себя изгоями.
Родители надеются, что среди таких учеников Венздей сможет почувствовать себя комфортно и возможно найти друзей. Однако даже в этой окружающей среде девочка оказывается слишком маргинальной: ее раздражает очень веселая соседка по комнате, а отношения с самой популярной девочкой в школе быстро портятся.
Пытаясь разобраться в сложных отношениях, Венздей решает остаться в академии, тем более что в небольшом городке рядом совершаются убийства, пробуждающие в ней любопытство. Кроме того, девочка сталкивается с тайнами, связанными с ее родителями.
"Венздей": смотрите онлайн трейлер сериала
"Удивительные дела" 5 сезон
Действия сериала разворачиваются в 1980-х годах в придуманном городке Хоукинс, который сталкивается со сверхъестественными событиями. В центре сюжета сериала – группа школьников, у которых на момент старта сюжета было около 12 лет (однако до 4 сезона они заметно повзрослели), а также их родители и старшие братья и сестры вместе с их друзьями.
"Странные дела": смотрите онлайн трейлер сериала
"Ходячие мертвецы: Мертвый город"
Сериал рассказывает историю путешествия Мэгги и Нигана через оторванный от материка постапокалиптический Мангеттен в попытке найти похищенного сына Мэгги, Гершеля. Потерпевший разрушения город наполнен как мертвыми, так и жителями, которые превратили Нью-Йорк в свой собственный мир, полный анархии, опасности, красоты и ужаса.
"Ходячие мертвецы: Мертвый город": смотрите онлайн трейлер сериала
"Викинги: Вальгалла"
В продолжении Викингов представлено новое поколение выдающихся героев, которые вступают на сцену сто лет после известных подвигов своих предшественников. Теперь на их плечах лежит задача творить собственную историю.
"Викинги: Вальгалла": смотрите онлайн трейлер сериала