2025 год станет настоящим бумом в мире кино. Одни из самых популярных лент были отложены из-за забастовок в Голливуде, поэтому сегодня зрители по всему миру находятся в ожидании дат релиза. В подборке Кино 24 рассказываем, какие сериалы уже совсем скоро станут доступными к просмотру.

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Самые ожидаемые сериалы 2025 года

"Венздей" – 2 сезон

Сериал "Венздей" стал настоящим культурным феноменом, когда впервые появился на экранах в 2022 году. Атмосфера ужаса и утонченного юмора привлекла внимание даже самого придирчивого зрителя. Авторы проекта не рассказывают всех деталей, однако главная героиня Дженна Ортега заверила, что новый сезон будет еще более запутанный, чем первый. К слову, к актерскому составу 2 сезона присоединилась певица Леди Гага. Ее роль в сюжете также остается тайной.

Трейлер 2 сезона "Венздей": смотрите видео онлайн

"Медведь" – 4 сезон

Предыдущие сезоны ленты поставили перед зрителями немало вопросов, на которые до сих пор не все могут найти ответы. Сериал рассказывает о молодом поваре, который вернулся из Чикаго в родной город, чтобы спасти семейное заведение. Предполагают, что новый сезон стоит ожидать летом или осенью 2025 года.

Трейлер сериала "Медведь": смотрите видео онлайн

"Очень странные дела" – 5 сезон

Эта история началась с похищения мальчика Уилла Байерса. Неравнодушные люди бросились на его поиски, однако во время этого они начали раскрывать существование параллельного мира, который угрожает их городу. Новый сезон станет последним, а посмотреть его можно будет уже в 2025 году.

"Очень странные дела" (Тизер названий эпизодов): смотрите видео онлайн

"Последние из нас" – 2 сезон

Этот сериал развивается на основе одноименной компьютерной игры. История рассказывает о событиях, которые происходили в США вследствие пандемии грибка. Вирус мутировал, а человечество оказалось под угрозой вымирания. На выход нового сезона стоит рассчитывать в первой половине года.

Трейлер сериала "Последний из нас" (2 сезон): смотрите видео онлайн

"Андор" – 2 сезон

"Андор" – приквел к фильму "Изгой-один. Звездные войны: Истории" и четвертый сериал в рамках популярной медиафраншизы. Он рассказывает о смелых подвигах разведчика Кассиана Андора, который рискнул всем, чтобы собрать важную информацию для движения Сопротивления в его непрерывной битве против гнетущей Империи. По имеющейся информации, 2 сезон выйдет в апреле 2025 года на Disney+.

Трейлер первого сезона сериала "Андор": смотрите видео онлайн

"Чужой: Земля"

Новый фантастический сериал рассказывает историю о планете Земля, которая страдает от глобального потепления. Работники одной из корпораций найдут нечто страшное в космическом корабле, который упал на планету. В тизере авторы сообщили, что кинолента выйдет в свет летом 2025 года на сервисе Hulu.

Трейлер сериала "Чужой: Земля": смотрите видео онлайн

"Рыцарь семи королевств"

Спин-офф "Игры престолов" будет рассказывать историю о пограничном рыцаре и его оруженосце. Они будут путешествовать через Вестерос и совершать невероятные подвиги на просторах семи королевств. Релиз сериала обещают в конце 2025 года.

Тизер сериала "Рыцарь семи королевств": смотрите видео онлайн

"Миротворец" – 2 сезон

В первом сезоне герой комиксов Кристофер Смит присоединился к ликвидации "бабочек" – это инопланетные насекомые, которые проникают в мозг политиков. В конце Смит понял, что эти насекомые вовсе не враги, а вот настоящая угроза спряталась где-то совсем рядом. Ожидается, что 2 сезон будет частью новой расширенной вселенной DC. Выход сериала, вероятно, состоится в июле 2025 года.

Трейлер сериала "Миротворец": смотрите видео онлайн

"Сорвиголова: Рожденный заново"

Сериал основан на основе комиксов Marvel Сорвиголова. Суть сюжета заключается в том, что адвокат Мэтт Мердок в костюме супергероя снова готов дать бой преступности, ведь в город вернулся злодей по прозвищу Кингпин. Первая серия выйдет в марте 2025 года.

Трейлер сериала "Сорвиголова: Рожденный заново": смотрите видео онлайн

"Разрыв" – 2 сезон

Сюжет сериала рассказывает о том, как работникам одной из компаний провели хирургические потери, чтобы те, переступая порог офиса, забывали полностью о своей жизни. В новом сезоне авторы обещают, что главные герои раскроют темные дела руководства. Выход первой серии анонсируют на январь 2025 года.

Трейлер 2 сезона сериала "Разрыв": смотрите видео онлайн

Итак, 2025 год станет очень богатым на сюжетные повороты, интриги и злодейства в мире кино. Сценаристы и режиссеры хорошо поработали над тем, чтобы их творение нашло достойные отзывы от публики и критиков.