2025 рік стане справжнім бумом у світ кіно. Одні з найпопулярніших стрічок були відкладені через страйки в Голлівуді, тому сьогодні глядачі по всьому світу перебувають в очікуванні дат релізу. У добірці Кіно 24 розповідаємо, які серіали вже зовсім скоро стануть доступними до перегляду.

Може зацікавити 4 бойовики на Netflix, які дарують відчуття адреналіну на весь день

Найочікуваніші серіали 2025 року

"Венздей" – 2 сезон

Серіал "Венздей" став справжнім культурним феноменом, коли вперше з'явився на екранах у 2022 році. Атмосфера жаху та витонченого гумору привернула увагу навіть найприскіпливішого глядача. Автори проєкту не розповідають усіх деталей, однак головна героїня Дженна Ортега запевнила, що новий сезон буде ще більш заплутаний, ніж перший. До слова, до акторського складу 2 сезону долучилась співачка Леді Гага. Її роль у сюжеті також залишається таємницею.

Трейлер 2 сезону "Венздей": дивіться відео онлайн

"Ведмідь" – 4 сезон

Попередні сезони стрічки поставили перед глядачами чимало питань, на які досі не всі можуть знайти відповіді. Серіал розповідає про молодого кухаря, який повернувся з Чикаго до рідного міста, щоб врятувати родинний заклад. Припускають, що новий сезон варто очікувати влітку або ж осінню 2025 року.

Трейлер серіалу "Ведмідь": дивіться відео онлайн

"Дивні дива" – 5 сезон

Ця історія розпочалась із викрадення хлопчика Вілла Байєрса. Небайдужі люди кинулись на його пошуки, однак під час цього вони почали розкривати існування паралельного світу, який загрожує їхньому місту. Новий сезон стане останнім, а подивитись його можна буде вже у 2025 році.

"Дивні дива" (Тизер назв епізодів): дивіться відео онлайн

"Останні з нас" – 2 сезон

Цей серіал розвивається на основі однойменної комп'ютерної гри. Історія розповідає про події, які відбувались у США унаслідок пандемії грибка. Вірус мутував, а людство опинилось під загрозою вимирання. На вихід нового сезону варто розраховувати у першій половині року.

Трейлер серіалу "Останній з нас" (2 сезон): дивіться відео онлайн

"Андор" – 2 сезон

"Андор" – приквел до фільму "Ізгой-один. Зоряні війни: Історії" та четвертий серіал у межах популярної медіафраншизи. Він розповідає про сміливі подвиги розвідника Кассіана Андора, який ризикнув усім, щоб зібрати важливу інформацію для руху Опору в його безперервній битві проти гнітючої Імперії. За наявною інформацією, 2 сезон вийде у квітні 2025 року на Disney+.

Трейлер першого сезону серіалу "Андор": дивіться відео онлайн

"Чужий: Земля"

Новий фантастичний серіал розповідає історію про планету Земля, яка страждає від глобального потепління. Працівники однієї з корпорацій знайдуть дещо страшне у космічному кораблі, який впав на планету. У тизері автори повідомили, що кінострічка вийде у світ влітку 2025 року на сервісі Hulu.

Трейлер серіалу "Чужий: Земля": дивіться відео онлайн

"Лицар семи королівств"

Спін-офф "Гри престолів" розповідатиме історію про межового лицаря та його зброєносця. Вони подорожуватимуть через Вестерос та здійснюватимуть неймовірні подвиги на просторах семи королівств. Реліз серіалу обіцяють наприкінці 2025 року.

Тизер серіалу "Лицар семи королівств": дивіться відео онлайн

"Миротворець" – 2 сезон

У першому сезоні герой коміксів Крістофер Сміт приєднався до ліквідації "метеликів" – це інопланетні комахи, які проникають у мозок політиків. Наприкінці Сміт зрозумів, що ці комахи зовсім не вороги, а от справжня загроза заховалась десь зовсім поруч. Очікується, що 2 сезон буде частиною нового розширеного всесвіту DC. Вихід серіалу, ймовірно, відбудеться у липні 2025 року.

Трейлер серіалу "Миротворець": дивіться відео онлайн

"Шибайголова: Народжений заново"

Серіал заснований на основі коміксів Marvel Шибайголова. Суть сюжету полягає у тому, що адвокат Метт Мердок у костюмі супергероя знову готовий дати бій злочинності, адже до міста повернувся лиходій на прізвисько Кінгпін. Перша серія вийде у березні 2025 року.

Трейлер серіалу "Шибайголова: Народжений заново": дивіться відео онлайн

"Розрив" – 2 сезон

Сюжет серіалу розповідає про те, як працівникам однієї з компаній провели хірургічні втрачання, щоб ті, переступаючи поріг офісу, забували повністю про своє життя. У новому сезоні автори обіцяють, що головні герої розкриють темні справи керівництва. Вихід першої серії анонсують на січень 2025 року.

Трейлер 2 сезону серіалу "Розрив": дивіться відео онлайн

Отже, 2025 рік стане дуже багатим на сюжетні повороти, інтриги та лиходійства у світі кіно. Сценаристи та режисери добре попрацювали над тим, щоб їхнє творіння знайшло гідні відгуки від публіки та критиків.