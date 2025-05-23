В самые жаркие месяцы киноманы смогут посмотреть как возвращение хитов, так и совершенно новые шоу. От романтических комедий до научной фантастики – узнавайте о сериалах лета 2025 на Кино 24.

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"И просто так" 3 сезон

Премьера: 29 мая, HBO Max

Продолжение "Секса и города" возвращается с очередным сезоном, чтобы предложить провести летние вечера в Нью-Йорке с Кэрри, Мирандой и Шарлоттой и их новыми друзьями. Третий сезон обещает новые и неожиданные приключения, где Кэрри хочет заняться художественной литературой и разобраться в отношениях с Эйданом, Миранда хочет выйти на новый уровень отношений с любимой, а Шарлотта борется с романом ее дочери.

"И просто так" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Железное сердце"

Премьера: 24 июня, Disney+

Гениальная девушка-подросток Рири Уильямс создает собственный бронекостюм Железного человека и становится его преемницей, становясь на путь опасностей и приключений. Героиня дебютировала в фильме "Черная пантера: Ваканда навсегда", с этого момента и будут развиваться события в сериале.

"Железное сердце": смотрите трейлер онлайн

"Медведь" 4 сезон

Премьера: 24 июня, FX

Сериал о кулинарном гении продолжается и возвращается с безупречным актерским составом и новыми именами. Окончание 3 сезона оставило зрителей с множеством вопросов и очередными вызовами для героев.

"Медведь" 4 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Игра в кальмара" 3 сезон

Премьера: 27 июня, Netflix

Смертельные игры продолжаются. В новом сезоне появятся новые участники, а испытания станут еще более жестокими. Каждое решение будет фатальным.

"Игра в кальмара" 3 сезон: смотрите тизер онлайн

"Слишком"

Премьера: 10 июля, Netflix

Романтическая комедия расскажет о девушке с разбитым сердцем, которая переезжает из Нью-Йорка в Лондон. В новом месте ее ждут любовные приключения: она влюбляется в инди-музыканта.

"Венздей" 2 сезон, 1 часть

Премьера: 6 августа, Netflix

Венздей Адамс возвращается в Академию Невермор на еще один не менее интересный семестр. Ее ждут новые друзья и старые враги, а также еще одна тайна, которую Венздей будет вынуждена разгадать. К тому же в школу в этом году поступает ее младший брат. Премьера первой части состоится 6 августа, а второй – 3 сентября.

"Венздей": смотрите трейлер онлайн

"Чужой: Земля"

Премьера: 13 августа, FX

Сериал имеет целью расширить вселенную и рассказывать о событиях, происходивших за три десятилетия до рокового путешествия "Ностромо" в фильме "Чужой". Речь пойдет о молодой женщине и группе солдат, как обнаруживают таинственный корабль, что испытывает аварийную посадку на Землю.

"Чужой: Земля": смотрите тизер онлайн