На любой вкус: 10 самых популярных фильмов этой недели на Netflix

Netflix еженедельно продолжает обновлять свой список самых популярных фильмов. На этот раз в рейтинг лучших лент попали абсолютно разножанровые картины.

Если вы еще не выбрали себе фильм на вечер, рекомендуем воспользоваться этим списком. В материале Кино 24 вы найдете подборку фильмов, которые стали самыми популярными на этой стриминговой платформе.

Рекомендуем Врач рассказал о последних часах жизни Шеннен Догерти: "Хотела продолжать лечение"

Самые популярные фильмы на Netflix

"Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф."

Детектив Аксель Фоли снова ставит вызов преступности в Беверли-Хиллз. Когда жизнь его дочери оказывается под угрозой, она объединяет усилия с отцом, новым партнером, а также давними товарищами Билли Роузвудом и Джоном Таггартом, чтобы дать отпор и раскрыть зловещий заговор.

"Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крашанка"

История о семье Забияк, которая не виделась много лет, и несмотря на войну, решает собраться на Пасху в родительском доме.

Под семейной крышей встречаются полностью чужие люди. Две сестры и брат ищут уюта, но находят отца, который странно ведет себя – строит ракету, чтобы ударить по Москве и завершить войну.

Однако обещание забрать деда заставляет детей объединиться и остаться в родительском доме до самой Пасхи. Смогут ли они справиться с его бессмысленным планом и собственными противоречиями?

"Крашанка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Семейное дело"

Неожиданный роман приводит к комическим последствиям для молодой женщины, ее матери и ее босса. Они все предстали перед трудностями любви, секса и собственной идентичности, что вызывает ряд непредсказуемых ситуаций и приводит к забавным случаям.

"Семейное дело": смотрите онлайн трейлер фильма

Если вам до сих пор не удалось выбрать фильм для просмотра после тяжелого рабочего дня, мы подготовили для вас список лучших вариантов.

Среди них также оказались такие ленты:

"Как приручить дракона 3: Скрытый мир",

"Вечер игр",

"Гангстер",

"Наследство",

"Мы были рекрутами",

"Снеговик",

"Путь возмездия".

Выбирайте и наслаждайтесь просмотром!