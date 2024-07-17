Якщо ви ще не вибрали собі фільм на вечір, рекомендуємо скористатись цим списком. У матеріалі Кіно 24 ви знайдете добірку фільмів, які стали найпопулярнішими на цій стримінговій платформі.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф."

Детектив Аксель Фолі знову ставить виклик злочинності у Беверлі-Гіллз. Коли життя його доньки опиняється під загрозою, вона обʼєднує зусилля з батьком, новим партнером, а також давніми товаришами Біллі Роузвудом і Джоном Таґґартом, щоб дати відсіч і розкрити зловісну змову.

"Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф.": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крашанка"

Історія про родину Забіяк, яка не бачилася багато років, і попри війну, вирішує зібратися на Великдень у батьківському будинку.

Під сімейним дахом зустрічаються повністю чужі люди. Дві сестри та брат шукають затишку, але знаходять батька, який дивно поводиться – будує ракету, щоб вдарити по Москві та завершити війну.

Проте обіцянка забрати діда змушує дітей об'єднатися та залишитися в батьківському домі до самого Великодня. Чи зможуть вони впоратися з його безглуздим планом і власними суперечностями?

"Крашанка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сімейна справа"

Несподіваний роман приводить до комічних наслідків для молодої жінки, її матері і її боса. Вони всі поставали перед труднощами кохання, сексу та власної ідентичності, що викликає низку непередбачуваних ситуацій і призводить до кумедних випадків.

"Сімейна справа": дивіться онлайн трейлер фільму

Якщо вам ще досі не вдалося вибрати фільм для перегляду після важкого робочого дня, ми підготували для вас список найкращих варіантів.

Серед них також опинились такі стрічки:

"Як приборкати дракона 3: Прихований світ",

"Вечір ігор",

"Гангстер",

"Спадок",

"Ми були рекрутами",

"Сніговик",

"Шлях відплати".

Обирайте і насолоджуйтеся переглядом!